Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio се превръща в кабриолет

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio може да се превърне от спортен седан в двуместен автомобил с две врати и сгъваем мек покрив. Идеята е на италианското ателие Castagna Milano, но засега съществува само като проект и визуализации. За да бъде изработен автомобилът, компанията трябва да намери собственик на Giulia Quadrifoglio, готов да възложи цялостното преустройство.

Промяната започва от архитектурата на купето. Castagna Milano предвижда предните седалки, воланът и арматурното табло да бъдат преместени с 330 мм към задния мост. Така се освобождава място за значително по-дълъг преден капак, а купето получава пропорции, близки до тези на класически грантурър. Новата каросерия ще използва панели от въглеродни влакна. Задните врати отпадат, а автомобилът получава нови предни и задни странични панели, индивидуални врати и специални джанти. В предната част остават характерната триъгълна решетка на Alfa Romeo и тъмните въздухозаборници, докато светлините са оформени с елементи, напомнящи нокти.

В задната част са предвидени тънки светодиодни светлини, вертикално подредени изпускателни накрайници и карбонов дифузьор. Най-съществената промяна е премахването на фиксирания покрив и замяната му със сгъваем текстилен покрив. Според представената концепция липсата на задни врати и използването на карбон могат да намалят масата до 1420 кг. Числото обаче се отнася до планирания автомобил, който все още не е изработен. Премахването на твърдия покрив може да наложи допълнително усилване на шасито, за да се ограничи усукването на каросерията, но Castagna Milano не е обявила конкретно техническо решение.

В основата остава 2,9-литровият V6 двигател с две турбини на Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Castagna Milano има история, започваща през 1849 година, когато компанията изработва карети за заможни клиенти. Оригиналното ателие прекратява дейността си през 1954 г., а марката е възстановена в началото на XXI век. По-късно тя създава индивидуални версии на модели на Fiat, Peugeot и други производители.

Ако бъде намерен възложител, преобразуването ще изисква сериозна намеса в купето, каросерията и конструкцията на Giulia Quadrifoglio. До този момент проектът остава визуално предложение, а не автомобил, който може да бъде поръчан от Alfa Romeo или от стандартната дилърска мрежа.