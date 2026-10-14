Новини
Авто »
Шефът на Stellantis отрече слуховете за Maserati

Шефът на Stellantis отрече слуховете за Maserati

14 Октомври, 2026 10:50 692 1

  • stellantis-
  • maserati-
  • антонио филоса-
  • alfa romeo-
  • автомобилна индустрия

Главният изпълнителен директор отхвърли и идеята европейските и американските марки на групата да бъдат разделени

Шефът на Stellantis отрече слуховете за Maserati - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Stellantis няма планове да продава Maserati, заяви главният изпълнителен директор на групата Антонио Филоса. Попитан дали италианската марка може да бъде отделена от автомобилния конгломерат, той отговори: „Изобщо не“. Изказването идва на фона на продължаващи слухове за бъдещето на Maserati, чиито продажби спадат, а позицията ѝ на пазара на луксозни автомобили остава под натиск.

Филоса отхвърли и друга обсъждана възможност - Stellantis да раздели европейските си марки от американските. По думите му подобен ход е „изобщо неправдоподобен“, тъй като групата разчита на общо разработване на технологии, платформи и силови агрегати за различните си пазари. Maserati продължава да бъде част от луксозното портфолио на Stellantis. Групата е обсъждала партньорства, които да подобрят перспективите пред марката, но това не означава подготовка за продажба.

Една от посоките е по-тясно сътрудничество между Maserati и Alfa Romeo. Двете марки могат да споделят повече инженерни ресурси и технологии, което би намалило разходите и времето за разработка на нови модели. В същото време Stellantis трябва да запази различимата идентичност на всяка от тях. Решението е важно за Maserati, която разполага с модели като MC20, GranTurismo и GranCabrio, но се конкурира на пазар, доминиран от утвърдени германски и други международни производители.

Stellantis продължава да защитава стратегията си да управлява 14 марки в рамките на една група. Сред тях са Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Lancia, DS Automobiles, Abarth, Jeep, Ram, Dodge и Chrysler. Това не означава, че всички марки ще получават еднакво финансиране. Stellantis преразглежда разпределението на инвестициите, особено там, където отделни брандове се борят за едни и същи клиенти. Като ключови направления групата посочва Jeep, Ram, Peugeot, Fiat и подразделението за търговски автомобили Pro One.

Натискът върху ръководството е засилен и от финансовите резултати. Stellantis отчете нетна загуба от 22,3 млрд. евро за 2025-та, което доведе до сериозно преразглеждане на стратегията и разходите.

Групата търси и партньорства за по-добро използване на производствения си капацитет. Сътрудничеството с китайските компании Leapmotor и Dongfeng е насочено към запълване на недостатъчно натоварени заводи и разширяване на достъпа до технологии за електрификация. Посланието на Филоса е, че Maserati остава в Stellantis, а европейските и американските марки ще продължат да работят в обща структура. Следващото изпитание ще бъде дали тази стратегия ще доведе до възстановяване на продажбите и трайно подобрение на финансовите резултати.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Навремето

    0 0 Отговор
    Мазерати бе луксозна версия на Ферари. В наши дни, Стелантис вместо да я развиват, по скоро я обезличиха, и не смамо нея. Смея да твърдя същото и за Алфа. ДО голяма степен това се дължи на липсата на качествен 2.0 и V6 мотори

    12:27 14.10.2026