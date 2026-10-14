Шефът на Stellantis отрече слуховете за Maserati

Stellantis няма планове да продава Maserati, заяви главният изпълнителен директор на групата Антонио Филоса. Попитан дали италианската марка може да бъде отделена от автомобилния конгломерат, той отговори: „Изобщо не“. Изказването идва на фона на продължаващи слухове за бъдещето на Maserati, чиито продажби спадат, а позицията ѝ на пазара на луксозни автомобили остава под натиск.

Филоса отхвърли и друга обсъждана възможност - Stellantis да раздели европейските си марки от американските. По думите му подобен ход е „изобщо неправдоподобен“, тъй като групата разчита на общо разработване на технологии, платформи и силови агрегати за различните си пазари. Maserati продължава да бъде част от луксозното портфолио на Stellantis. Групата е обсъждала партньорства, които да подобрят перспективите пред марката, но това не означава подготовка за продажба.

Една от посоките е по-тясно сътрудничество между Maserati и Alfa Romeo. Двете марки могат да споделят повече инженерни ресурси и технологии, което би намалило разходите и времето за разработка на нови модели. В същото време Stellantis трябва да запази различимата идентичност на всяка от тях. Решението е важно за Maserati, която разполага с модели като MC20, GranTurismo и GranCabrio, но се конкурира на пазар, доминиран от утвърдени германски и други международни производители.

Stellantis продължава да защитава стратегията си да управлява 14 марки в рамките на една група. Сред тях са Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Lancia, DS Automobiles, Abarth, Jeep, Ram, Dodge и Chrysler. Това не означава, че всички марки ще получават еднакво финансиране. Stellantis преразглежда разпределението на инвестициите, особено там, където отделни брандове се борят за едни и същи клиенти. Като ключови направления групата посочва Jeep, Ram, Peugeot, Fiat и подразделението за търговски автомобили Pro One.

Натискът върху ръководството е засилен и от финансовите резултати. Stellantis отчете нетна загуба от 22,3 млрд. евро за 2025-та, което доведе до сериозно преразглеждане на стратегията и разходите.

Групата търси и партньорства за по-добро използване на производствения си капацитет. Сътрудничеството с китайските компании Leapmotor и Dongfeng е насочено към запълване на недостатъчно натоварени заводи и разширяване на достъпа до технологии за електрификация. Посланието на Филоса е, че Maserati остава в Stellantis, а европейските и американските марки ще продължат да работят в обща структура. Следващото изпитание ще бъде дали тази стратегия ще доведе до възстановяване на продажбите и трайно подобрение на финансовите резултати.