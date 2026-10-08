Skoda Octavia стана първият пълен хибрид на марката

Дългогодишният стълб в гамата на Skoda навлиза в изцяло нов технологичен етап от своето съществуване. Моделът Octavia вече разполага с първото за марката напълно хибридно задвижване (HEV), което елиминира необходимостта от външно зареждане в електрическата мрежа. Системата самостоятелно управлява потоците от енергия, комбинирайки сгорателния агрегат и електрическите мотори в зависимост от моментния профил на шофиране.

Новото попълнение ще се предлага на пазара в добре познатите разновидности каросерия – лифтбек и комби, разпределени в нивата на оборудване Selection и Sportline. Заявките за поръчки стартират през октомври, а първите доставки за клиенти са насрочени за декември 2026 година. Гамата включва две силови модификации с мощност от 136 или 170 конски сили.

В основата на хибридната архитектура заляга четирицилиндровият бензинов двигател 1.5 TSI evo2, генериращ съответно 131 к.с. при базовия вариант и 150 к.с. при по-мощното изпълнение. Той работи в тандем с два електромотора. По-малкият от тях изпълнява функцията на стартер-генератор, докато по-големият задвижва директно предния мост и регенерира кинетичната енергия при спиране. Батерията с капацитет 1,6 кВтч позволява автономно придвижване изцяло на ток за разстояние от около два километра – функция, идеална за маневриране в застроени градски зони и трафик с чести спирания.

Управлението на задвижването е напълно автоматизирано чрез сложен електронен блок, поддържащ заряда на батерията в диапазона между 40% и 90%. При ниски скорости до 60 км/ч автомобилът функционира предимно в последователен режим, където електрическият мотор върти колелата, а бензиновият работи като генератор на ток. При постоянна скорост на извънградски трасета задвижването преминава в паралелен режим, прехвърляйки директна тяга от ДВГ през автоматичен съединител и едностепенна трансмисия. Максималната скорост и за двете версии е електронно ограничена на 180 км/ч.

Интеграцията на батерията под задните седалки е наложила козметични промени в товарния обем, запазвайки висока практичност. Лифтбек версията разполага с 460 литра багажно пространство, които нарастват до 1400 литра при сгънат заден ред. При комбито показателите възлизат съответно на 485 и 1540 литра. Като част от стандартния пакет за хибридните модификации клиентите получават 13-инчов мултимедиен дисплей, дигитално табло Virtual Cockpit с диагонал 10 инча и отличителен надпис Hybrid върху задната врата.