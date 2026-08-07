Новата най-луксозна Skoda влезе в производство

Skoda официално даде старт на серийното производство на най-големия и най-амбициозен електромобил в историята на марката, след като новият флагман Peaq слезе от конвейерите в основния завод в Млада Болеслав, Чехия. Присъединявайки се към по-малкия Elroq и утвърдения Enyaq в същия производствен цех, този триредов кросоувър с нулеви емисии превръща концепцията Vision 7S на марката в реалност, като същевременно се явява пряк конкурент на семейни автомобили като Hyundai Ioniq 9 и Peugeot e-5008.

Оформен в дизайнерския език „Modern Solid“ на Skoda, Peaq се отличава с Т-образни LED светлинни подписи, вградени дръжки на вратите и осветена предна решетка Tech-Deck. Предлаган в конфигурации с пет или седем места, просторният салон осигурява до 935 литра багажно пространство зад втория ред при версията с пет места, като обемът се увеличава до внушителните 2 075 литра, когато и двата задни реда са сгънати напълно. От технологична гледна точка интериорът е съсредоточен около вертикално монтиран 13,6-инчов сензорен екран с интерфейс, вдъхновен от смартфоните, допълнен от тризонален автоматичен климатик, термопомпа за повишаване на ефективността и възможност за двупосочно зареждане, обхващаща стандартите V2L, V2H и V2G.

В основата на големия кросоувър стои добре познатата архитектура MEB на Volkswagen Group, като моделът се предлага с три варианта на задвижващи системи с един или два електродвигателя, като всички запазват барабанни спирачки на задния мост. Базовият модел Peaq 60 използва монтиран отзад електромотор с мощност 150 kW (204 конски сили), съчетан с батериен пакет от 63 kWh, предлагащ максимален пробег по WLTP от 456 километра.

Преминаването към модела Peaq 90 отключва по-голяма батерия от 91 kWh и заден електромотор с мощност 210 kW (286 конски сили) заден електродвигател, способен да постигне пробег до 644 километра, докато флагманският модел Peaq 90x с задвижване на четирите колела добавя втори електродвигател отпред, за да постигне обща мощност от 220 kW (почти 300 конски сили) и пробег от 611 километра. При използване на бързо зарядно устройство за постоянен ток по-голямата батерия поддържа пикова скорост на зареждане до 199 kW. Купувачите, които търсят по-агресивен външен вид, могат да изберат версията „Sportline“, която добавя акценти в гланцово черно по каросерията, опционален контрастен черен покрив, 20-цолови алуминиеви джанти и спортни кожени седалки в интериора.