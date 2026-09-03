Най-голямата електрическа Skoda измина близо 1000 километра без презареждане

Skoda проведе широко отразявана демонстрация на ефективността на своя флагмански триредов SUV, като изпрати изцяло новия Peaq 90 на непрекъснат маратон от 936 километра от централата си в Млада Болеслав, Чехия, до Зандворт, Нидерландия, с едно зареждане. Под внимателния надзор на независимия инспекционен орган TÜV, това пътуване установи световен рекорд за пробег при седемместните електрически SUV-та Опитът беше проведен със серийно произведен модел със задно задвижване, отговарящ на фабричните спецификации със стандартен коефициент на аеродинамично съпротивление 0,249 и двигател с мощност 282 конски сили – като единствената незначителна промяна беше запечатаният капак на порта за зареждане, за да се гарантира, че по пътя няма да има спирания за зареждане.

Прилагайки прецизни техники за икономично шофиране, екипажът от двама души извлече изключителна ефективност от 91 kWh батерия (86 kWh нетна използваема енергия), регистрирайки среден разход от едва 9,2 kWh на 100 километра. Този разход на енергия е приблизително половината от този на типичен електромобил с три реда седалки, което позволи на екипа да надмине официалната WLTP хомологационна стойност на Peaq 90 от 647 километра (402 мили) с невероятните 45 процента.

Макар това постижение да подчертава аеродинамичния дизайн и електрическата ефективност на голямата платформа за електромобили на Skoda, автомобилният производител с готовност признава, че реалните купувачи няма да постигнат тези резултати по време на стандартни семейни пътувания. Постигането на близо 1 000 километра с едно зареждане е изисквало ниски скорости, плавно натискане на педала на газта и изключване на допълнителните консуматори, като климатика, през целия маршрут. Все пак, като доказателство за концепцията за това доколко далеч могат да бъдат изтласкани управлението на батерията и каросерията с ниско аеродинамично съпротивление при идеални условия, рекордното пътуване поставя новия триредов електромобил на Skoda твърдо на картата.