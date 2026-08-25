Skoda показа най-бързата Octavia

Марката Skoda традиционно се свързва с практичност, просторни интериори и разумен семеен избор, но в нейната история съществува един епизод, който напълно разбива тези стереотипи. В рамките на специална експозиция, посветена на 125-годишнината на спортното подразделение Skoda Motorsport, чешкият производител извади от сянката един от най-радикалните автомобили, носели някога фирмената емблема – уникалната Octavia, достигнала фамозните 367.97 км/ч.

Корените на този "бегач" ни връщат към 2011 година, когато британският клон на марката решава да отбележи десетилетието на спортната серия vRS по максимално впечатляващ начин. За целта standard серийният лифтбек Skoda Octavia A5 е изпратен при инженерите от тунинг ателието Revo Technik.

Под предния капак стандартният 2.0-литров четирицилиндров бензинов мотор претърпява фундаментална метаморфоза – монтирана е огромна турбина Garrett, горивната система е преработена за екстремен дебит, а интериорът е напълно оголен от шумоизолация и седалки, отстъпвайки място на хомологирана предпазна клетка. Резултатът е чудовищна мощност от 600 конски сили, предавани към предните колела.

Аеродинамиката също е подложена на пълна ревизия. Клиренсът е свален с 80 милиметра, колелата са покрити със специални гладки тасове, а на задната част е монтиран спирачен парашут. Готовият автомобил е транспортиран до легендарното пресъхнало солено езеро Бонвил в щата Юта, където зад волана сяда британският автомобилен журналист Ричард Мийдън.

Още при първите опити машината надминава предварителните очаквания, заковавайки феноменалните 367.97 км/ч пикова скорост и официален среден рекорд от 365.45 км/ч за своя клас, валидиран от SCTA. След историческия си успех в САЩ, рекордната Skoda дълго време бе част от частна колекция във Великобритания, за да се завърне днес като безценно напомняне за инженерния кураж на чешката марка.