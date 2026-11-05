Сериозен проблем връща хиляди употребявани автомобили Skoda в сервизите. Проверете дали вашият е сред тях

Автомобилната индустрия отново е изправена пред неприятни логистични предизвикателства, след като стана ясно, че голяма европейска марка започва мащабна глобална акция по техническо обслужване на засегнати превозни средства.

Официалното разпореждане идва пряко от Германската федерална служба за автомобилен транспорт, която информира за необходимостта от незабавно изтегляне на общо 77 360 автомобила с марка Skoda от различни продуктови линии.

Сервирната кампания обхваща общо осем ключови модела от гамата на чешкия производител, сред които се открояват имената на Fabia, Rapid, Yeti, Octavia, Superb, Citigo, Kodiaq и Roomster. Всички тези превозни средства са били произведени и пуснати на пазара в периода между месец май 2016 година и месец декември 2017 година, уточниха от компетентните институции.

Основната причина за масовото връщане в оторизираните сервизи се крие в критичните надуватели на въздушните възглавници, които в миналото бяха доставени от скандално известния японски производител Takata.

Техническият анализ на проблема показва, че при евентуално задействане на системата за безопасност в критична ситуация, въпросният метален корпус може да се разруши под налягане и да разпръсне опасни отломки из купето.

Този сериозен производствен дефект крие огромен риск от тежки наранявания както за водача на автомобила, така и за пътуващите в салона пътници, което налага бърза намеса от страна на производителя.

Всички собственици на превозни средства, попадащи в засегнатите производствени партиди, ще получат официални персонални уведомителни съобщения с указания за посещение на най-близкия сервизен център.

От ръководството на автомобилния производител увеверяват, че подмяната на дефектната предна въздушна възглавница на водача ще бъде извършена напълно безплатно за крайните клиенти.

Настоящата ситуация далеч не е изолиран случай за чешката марка, тъй като само преди няколко месеца, през октомври 2025 година, компанията обяви подобна мащабна акция за изтегляне на други 138 441 автомобила.

Тогава в сервизните списъци попадаха моделите Yeti, Citigo, Superb, Fabia, Rapid и Octavia, произведени в по-ранен период от април 2014 до юни 2016 година, като и в двата случая първопричина остават дефектните генератори на японския гигант Takata.