Ето я най-бързата Skoda Kodiaq (вижте и колко струва версията RS)

Чешкият автомобилостроител официално стартира продажбите на най-бързия и технологичен вариант в гамата на своя гигант. Новият Skoda Kodiaq RS вече е наличен в търговската мрежа в Германия, където стартовата му цена е закована на 62 800 евро. Голямата новина около този спортно ориентиран всъдеход се крие под предния капак, където конвенционалната задвижваща система отстъпва място на модерна plug-in хибридна архитектура.

Конструкторите от Млада Болеслав са заложили на ефективна комбинация между 1,5-литров четирицилиндров бензинов турбодвигател със 177 конски сили и спомагателен електромотор, генериращ 115 конски сили. Когато двата агрегата работят в пълен синхрон, сумарната пикова мощност достига впечатляващите 272 конски сили и 400 Нм въртящ момент. Този параметър превръща настоящия Skoda Kodiaq RS в най-мощния сериен представител на моделната линия, създаван някога. Всичката тази тяга се пренася към пътя посредством прецизно настроена шестстепенна автоматична предавателна кутия. Инженерните подобрения позволяват на солидния кросоувър да спринтира от място до 100 км/ч за едва 7,5 секунди, докато средният разход на гориво по каталог е свален до едва 1,8 литра на сто километра пробег.

Вградената батерия с оптимизиран капацитет предоставя възможност за изминаване на до 109 километра изцяло в електрически режим, което прави автомобила изключително практичен за ежедневните градски маршрути без никакви вредни емисии. Трябва да се отбележи обаче една специфична особеност в интериорната конфигурация – заради конструктивните изисквания при разполагането на акумулаторния пакет, хибридният Skoda Kodiaq RS се предлага единствено във версия с пет седалки.

Във визуално отношение дизайнерите са запазили изчистената и агресивна стойка на всъредходa. Единственият видим елемент отвън, който подсказва за наличието на електрифицирано задвижване, е капачката за порта за зареждане, дискретно интегрирана в каросерията. Всички останали външни детайли и вътрешни пространства остават верни на познатия познаваем дизайн. За сметка на това технологичният арсенал на модела е драстично обогатен. Стандартното оборудване вече включва интелигентни матрични LED фарове, адаптивно окачване с променлива твърдост и система за прогресивно кормилно управление. Задвижването и интериорът са допълнително подчертани от специфичните за RS серията черни външни декоративни елементи, контрастни червени шевове в купето и дълбоки спортни седалки с отлична странична опора.