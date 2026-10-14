Ранен предшественик на BMW M5 излиза на търг с шестцифрена сума

Изключително рядък екземпляр на BMW Серия 5 E12 3.5i Motorsport от 1979 година беше обявен за предстоящ аудит в Австрия, като експертните оценки сочат сума от порясъка на 100 000 евро. Този уникален седан е бил подложен на прецизна ръчна модификация от специализираното подразделение BMW Motorsport още преди появата на серийните спортни модификации, които променят историята на марката.

Автомобилът първоначално напуска завода като обикновена Серия 5 (модел 525), но преди да бъде предаден на своя първи клиент през юли 1979 година, е изпратен директно в работилниците на Motorsport. Там инженерите извършват мащабна силова трансформация, като монтират мощен 3,5-литров редови шестцилиндров агрегат с номинална мощност от 218 конски сили, комбиниран със спортна петстепенна механична трансмисия и диференциал с ограничено приплъзване.

Динамичните характеристики за епохата са впечатляващи, като максималната скорост достига близо 222 километра в час. Визуалното оформление включва класическия нюанс Polaris Silver, емблематичните спортни ленти на подразделението, както и аеродинамични предни и задни спойлери. Точният тираж на подобни индивидуални конверсии, правени по специална поръчка в края на седемдесетте години, остава неизвестен, като се предполага, че става въпрос за едва няколко десетки бройки в световен мащаб.

Историческата стойност на автомобила се определя и от факта, че той предшества серийното производство на M535i, появило се през 1980 година в тираж от 1410 единици, както и последващия официален дебют на първото истинско BMW M5 през 1985 година. Предложеният на търг седан е сменил едва четирима собственици през годините, като след дълъг период на законсервиране от 1993 насам е преминал през пълна реставрация, чийто произход и автентичност са официално потвърдени с документи от баварския концерн. Аукционът ще се проведе в Залцбург.