Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20)

Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20)

22 Юли, 2026 15:45 2 973 3

  • автомобилът на старо-
  • bmw-
  • 3er-
  • трета серия-
  • g20-
  • g21

Ресурси на агрегатите, подводни камъни в окачването и детски болести

Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Седмото поколение на BMW Серия 3 (носещо означението G20 за седана и G21 за комбито Touring) стъпи на пазара през 2019 година, а проведената през 2022-а актуализация донесе нов дигитален кокпит и фини козметични корекции. Моделът бързо се утвърди като един от най-търсените премиум автомобили на вторичния пазар в Европа и у нас. Поради интереса към тези автомобили направихме една интересна проверка, която показва кои компоненти понасят изпитанията на времето и къде се крият потенциалните скъпи ремонти. Ето и нашето становище.

Екстериор

Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20)

Лаковото покритие на каросерията е сравнително меко, поради което фини камъчета бързо оставят следи по предния капак. За разлика от автомобилите за азиатския пазар, европейските спецификации разчитат на широко използване на алуминиеви елементи в предницата, което елиминира риска от ранна корозия. Долната част на автомобила е цялостно изолирана с кори и пластизол, а хромираните лайсни издържат отлично на агресивната луга по нашите пътища. Сред дребните електрически дефекти при ранните екземпляри се откроява модулът за управление на страничните огледала, който през зимните месеци може да блокира или да сгъва механизмите несинхронизирано.

Двигатели

Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20)

Под капака на G20 за европейския пазар откриваме добре познатата гама от четири- и шестцилиндрови задвижващи агрегати. Базовите бензинови версии разчитат на 2,0-литровия турбомотор B48 (в модификации 318i, 320i и 330i с мощност от 156 до 258 к.с.), а за любителите на високите скорости е резервиран 3,0-литровият шестцилиндров B58 при M340i. Дизеловите предложения се оглавяват от изключително популярния у нас 2,0-литров B47 (318d и 320d, предлагащ между 150 и 190 к.с.), както и от коравия 3,0-литров шестцилиндров дизел B57 (при 330d и M340d). За екологично ориентираните купувачи се предлагат и плъгин хибридните версии 320e и 330e, комбиниращи бензинов агрегат с електродвигател.

Бензиновите двигатели B48 и B58 демонстрират впечатляващ механичен ресурс, надхвърлящ 300 000 километра при правилна поддръжка. Техните слаби места са концентрирани в охладителната система: пластмасовият корпус на термостата и разширителният съд са склонни към напукване след 100 000 км, а водната помпа често проявява течове. При дизеловите B47 и B57 основно внимание изискват всмукателният колектор с вихрови клапи (поради натрупване на сажди от EGR системата) и ангренажната верига, която при агресивно шофиране и удължени интервали на смяна на маслото може да се разтегне преди 200 000 км.

Скоростни кутии

Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20)

Трансмисиите са представени почти изцяло от 8-степенната автоматична скоростна кутия ZF 8HP, като изключително редките версии с 6-степенна ръчна кутия се срещат предимно в базовите дизелови модификации за Западна Европа. Вземайки предвид интелигентната система за задвижване на четирите колела xDrive (с разпределителна кутия ATC13), безпроблемната работа изисква смяна на трансмисионното масло на всеки 50 000–60 000 км, пренебрегвайки твърденията за "доживотен" ресурс на течностите.

Ходова част

Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20)

Ходовата част на G20 осигурява превъзходна динамика, но алуминиевите носачи на предното окачване тип MacPherson изискват внимание след около 100 000 км, когато втулките и сферичните болтове започват да проявяват луфтове. Втулките на предната стабилизираща щанга понякога се предават още при 70 000 км. Задното многораменно окачване е значително по-устойчиво и безпроблемно издържа над 150 000 км по българските пътни настилки. Кормилната рейка е значително подобрена спрямо предходното поколение F30, макар че след 120 000 км могат да се появят леки почуквания, изискващи реглаж или смяна на накрайници.

Интериор

Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20)

В интериора сглобката е на високо ниво, но екранът на мултимедийната система iDrive при моделите от първите две години понякога страда от софтуерни прекъсвания, отстраними с актуализация на фърмуера. Базовият кожен заместител Sensatec по седалките има склонност да се износва и напуква по страничните опори след 120 000 км, поради което M-Sport салоните с комбинация от Алкантара или естествена кожа Vernasca остават по-устойчивият избор във времето.

Заключение

Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20)

В крайна сметка BMW Серия 3 (G20) доказа, че е сред сравнително сполучливите и балансирани премиум седани на вторичния пазар, стига да не подхождате към поддръжката му с компромиси. За максимална надеждност и разумни разходи най-оптималният избор за нашите условия остава бензиновата версия 320i/330i с четирицилиндровия B48 или дизеловата 320d, докато за търсещите безапелационна мощност шестцилиндровият B58 е абсолютният еталон.

Основната ни препоръка е незабавно да пренебрегнете „маркетинговите“ сервизни интервали: сменяйте моторното масло на максимум 10 000 км, опреснявайте смазването на автоматика ZF и xDrive кутията на всеки 60 000 км и подменяйте превантивно пластмасовите фланци по охладителната система – само така баварската машина ще ви се отплати с безупречна динамика и стотици хиляди безаварийни километри. А какви екземпляри от модела се продават у нас и на какви цени, мижете да видите ТУК.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Езвенете

    0 8 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - Имъм идин Мерцеденс нъ стару, ут 1936 гудинъ. Ощи върви, ну струва ли пари туй нящу?

    Коментиран от #2

    15:50 22.07.2026

  • 2 Оня без коня

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Езвенете":

    Имаш на дядо си цървулите от 1936 г.

    Коментиран от #3

    16:24 22.07.2026

  • 3 Езвенете

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оня без коня":

    Ну ас къто по недуучил, ни разбиръм зъщу е тас ъгресия? Щот ъку ви дразни чи имъм старъ колъ, имъм и нови, талиански! С ини животни нъ мблемите.

    17:01 22.07.2026