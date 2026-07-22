Автомобилът на старо: Подробна дисекция и БГ цени на баварския бестселър BMW Серия 3 (G20)

Седмото поколение на BMW Серия 3 (носещо означението G20 за седана и G21 за комбито Touring) стъпи на пазара през 2019 година, а проведената през 2022-а актуализация донесе нов дигитален кокпит и фини козметични корекции. Моделът бързо се утвърди като един от най-търсените премиум автомобили на вторичния пазар в Европа и у нас. Поради интереса към тези автомобили направихме една интересна проверка, която показва кои компоненти понасят изпитанията на времето и къде се крият потенциалните скъпи ремонти. Ето и нашето становище.

Екстериор

Лаковото покритие на каросерията е сравнително меко, поради което фини камъчета бързо оставят следи по предния капак. За разлика от автомобилите за азиатския пазар, европейските спецификации разчитат на широко използване на алуминиеви елементи в предницата, което елиминира риска от ранна корозия. Долната част на автомобила е цялостно изолирана с кори и пластизол, а хромираните лайсни издържат отлично на агресивната луга по нашите пътища. Сред дребните електрически дефекти при ранните екземпляри се откроява модулът за управление на страничните огледала, който през зимните месеци може да блокира или да сгъва механизмите несинхронизирано.

Двигатели

Под капака на G20 за европейския пазар откриваме добре познатата гама от четири- и шестцилиндрови задвижващи агрегати. Базовите бензинови версии разчитат на 2,0-литровия турбомотор B48 (в модификации 318i, 320i и 330i с мощност от 156 до 258 к.с.), а за любителите на високите скорости е резервиран 3,0-литровият шестцилиндров B58 при M340i. Дизеловите предложения се оглавяват от изключително популярния у нас 2,0-литров B47 (318d и 320d, предлагащ между 150 и 190 к.с.), както и от коравия 3,0-литров шестцилиндров дизел B57 (при 330d и M340d). За екологично ориентираните купувачи се предлагат и плъгин хибридните версии 320e и 330e, комбиниращи бензинов агрегат с електродвигател.

Бензиновите двигатели B48 и B58 демонстрират впечатляващ механичен ресурс, надхвърлящ 300 000 километра при правилна поддръжка. Техните слаби места са концентрирани в охладителната система: пластмасовият корпус на термостата и разширителният съд са склонни към напукване след 100 000 км, а водната помпа често проявява течове. При дизеловите B47 и B57 основно внимание изискват всмукателният колектор с вихрови клапи (поради натрупване на сажди от EGR системата) и ангренажната верига, която при агресивно шофиране и удължени интервали на смяна на маслото може да се разтегне преди 200 000 км.

Скоростни кутии

Трансмисиите са представени почти изцяло от 8-степенната автоматична скоростна кутия ZF 8HP, като изключително редките версии с 6-степенна ръчна кутия се срещат предимно в базовите дизелови модификации за Западна Европа. Вземайки предвид интелигентната система за задвижване на четирите колела xDrive (с разпределителна кутия ATC13), безпроблемната работа изисква смяна на трансмисионното масло на всеки 50 000–60 000 км, пренебрегвайки твърденията за "доживотен" ресурс на течностите.

Ходова част

Ходовата част на G20 осигурява превъзходна динамика, но алуминиевите носачи на предното окачване тип MacPherson изискват внимание след около 100 000 км, когато втулките и сферичните болтове започват да проявяват луфтове. Втулките на предната стабилизираща щанга понякога се предават още при 70 000 км. Задното многораменно окачване е значително по-устойчиво и безпроблемно издържа над 150 000 км по българските пътни настилки. Кормилната рейка е значително подобрена спрямо предходното поколение F30, макар че след 120 000 км могат да се появят леки почуквания, изискващи реглаж или смяна на накрайници.

Интериор

В интериора сглобката е на високо ниво, но екранът на мултимедийната система iDrive при моделите от първите две години понякога страда от софтуерни прекъсвания, отстраними с актуализация на фърмуера. Базовият кожен заместител Sensatec по седалките има склонност да се износва и напуква по страничните опори след 120 000 км, поради което M-Sport салоните с комбинация от Алкантара или естествена кожа Vernasca остават по-устойчивият избор във времето.

Заключение

В крайна сметка BMW Серия 3 (G20) доказа, че е сред сравнително сполучливите и балансирани премиум седани на вторичния пазар, стига да не подхождате към поддръжката му с компромиси. За максимална надеждност и разумни разходи най-оптималният избор за нашите условия остава бензиновата версия 320i/330i с четирицилиндровия B48 или дизеловата 320d, докато за търсещите безапелационна мощност шестцилиндровият B58 е абсолютният еталон.

Основната ни препоръка е незабавно да пренебрегнете „маркетинговите“ сервизни интервали: сменяйте моторното масло на максимум 10 000 км, опреснявайте смазването на автоматика ZF и xDrive кутията на всеки 60 000 км и подменяйте превантивно пластмасовите фланци по охладителната система – само така баварската машина ще ви се отплати с безупречна динамика и стотици хиляди безаварийни километри. А какви екземпляри от модела се продават у нас и на какви цени, мижете да видите ТУК.