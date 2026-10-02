BMW пуска електрическа „единичка“ на платформата Neue Klasse и огромен нов флагман X8

Германският автомобилен производител BMW подготвя сериозно преструктуриране на своята продуктова гама, съчетаващо разширяване в ключови сегменти и стратегическо съкращаване на по-нерентабилни модели. По време на специалното събитие за инвеститори Capital Markets Day компанията официално потвърди появата на изцяло нов компактен електромобил от поколението Neue Klasse, насрочен за 2028 година. Моделът ще се фокусира основно върху европейския пазар, където баварците се стремят да засилят позициите си в по-достъпния премиум сегмент. Всички индикации сочат, че това ще бъде петото поколение на емблематичната Серия 1.

Новият електрически представител ще бъде изграден върху съвременната архитектура, използвана при следващите поколения iX3 и i3. Това техническо решение носи важна новина: базовите версии отново ще разполагат с класическо задно предаване. В същото време бензиновите модификации на Серия 1 няма да изчезнат от пазара. Подобно на бъдещите i3 и Серия 3, двата варианта за задвижване ще споделят сходен дизайнерски език, но ще разчитат на коренно различни платформени архитектури.

В противоположния край на гамата марката насочва поглед към американския пазар, където се обмисля реализацията на монументален всъход, позициониран над X7. Проектът, спряган неофициално като X8, все още очаква крайно одобрение за серийно производство. Огромното търсене на SUV автомобили в САЩ вече е натоварило до краен предел капацитета на завода в Спартанбърг, което кара концерна да търси варианти за локализация и разширяване на мощностите в близост до основните си пазари.

По отношение на Азия стратегията залага на драстично засилване на местното производство в Китай, където моделите от гамата Neue Klasse ще бъдат дълбоко адаптирани към специфичните предпочитания на местните купувачи. Вносът в страната ще бъде ограничен единствено до високодоходни нишови автомобили, като целта е до 2030 година 95% от продаваните коли на този пазар да се сглобяват на място.

Разширяването на портфолиото обаче е съпроводено с рязко оптимизиране на съществуващата гама. Първата жертва на тази политика е компактният ван 2 Series Active Tourer, който няма да получи следващо поколение. В същото време във висшата лига се подготвя нов играч. През 2027 година се очаква първият сериен модел под бранда BMW Alpina, който ще стъпи върху базата на Серия 7 и ще се позиционира ценово в празното пространство между BMW и Rolls-Royce.

За постигане на финансова ефективност компанията планира да заложи още по-силно на изкуствения интелект в инженерната и производствената дейност. До средата на 2027-а се предвижда съкращаване с 20% на мениджърските структури и подразделения. Тази преструктурираща програма има за цел да повиши маржа на рентабилност на автомобилния бизнес до 3-5% през 2028 година, с крайна цел той да достигне нива от 8-10% в началото на следващото десетилетие.