40-годишно BMW се продава за 700 000 евро

Аукционната къща RM Sotheby's подготвя изключителна изненада за колекционерите и почитателите на класическия моторспорт. На предстоящ търг в Мюнхен ще бъде изложено легендарното състезателно BMW 635CSi Group A от 1986 година, носещо номер на шасито E24-RA2-79. Творбата на емблематичния ателие-отбор Schnitzer Motorsport е оценена между 600 000 и 800 000 долара (около 700 000 евро), което го превръща в един от най-скъпите баварски състезателни автомобили на пазара.

От произведените общо около 80 бройки от модела 635CSi, специфицирани по правилата на тогавашната Група А, едва десет са официални фабрични машини. Конкретният екземпляр има зад гърба си девет участия в Европейския шампионат за туристически автомобили (ETCC) през епичния сезон 1986. Най-големият триумф в историята на това шаси остава безапелационната победа в легендарното надпреварване за издръжливост „24-те часа на Спа-Франкоршам“, където колата стартира от девета позиция и пресича финала като първенец. Зад волана по време на този исторически успех се редуват пилотите Дитер Куестер, Алтфрид Хегер и Тиери Тасен. В същия сезон машина е управлявана от истински великани на моторните спортове като Роберто Раваля, Емануеле Пиро, Герхард Бергер и Ото Рензинг, като постига още три качвания на подиума в шампионата.

Техническото състояние на уникалното купе е безупречно благодарение на продължителна и щателна реставрация. Между 2017 и 2024 година автомобилът е напълно обслужен и подготвен за исторически състезания в швейцарската работилница Graber Sportgarage. В края на миналата година специалистите от Pastrolli Classic Cars в Маранело извършват пълен основен ремонт на задвижващия агрегат и монтират нов състезателен съединител. Общата документално потвърдена сума за тези възстановителни процедури надхвърля впечатляващите 300 000 долара.

В момента спортното BMW използва специфичен за модела резервен състезателен двигател, но бъдещият му собственик ще получи и напълно автентичния оригинален агрегат. Болидът е запазил класическата си състезателна ливрея, изграден е с оригинални компоненти от епохата и вече показа потенциала си по време на последните издания на фестивалите Spa Classic и Monza Revival. В комплекта към автомобила влизат още исторически технически паспорт от FIA, архивни документи с точните времеви измервания от състезанията и пълната техническа документация, пазена от Schnitzer Motorsport.