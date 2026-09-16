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BMW радикално променя навигацията и управлението на автопилота (ВИДЕО)

BMW радикално променя навигацията и управлението на автопилота (ВИДЕО)

16 Септември, 2026 11:07 407 1

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  • навигация-
  • автономно шофиране

Нововъведението демонстрира пълния си потенциал при шофиране по магистрала в комбинация с усъвършенстваната система Highway Assistant 2

BMW радикално променя навигацията и управлението на автопилота (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

BMW прави сериозна крачка към бъдещето на полуавтономното шофиране с въвеждането на иновативната функционалност BMW Maps with Driver Assistance. Базирана на най-новата BMW Operating System X, системата обединява класическата навигация и данните от електронните асистенти в единен триизмерен интерфейс, който дебютира официално през октомври 2026 година.

Новият дигитален асистент трансформира начина, по който водачът взаимодейства с автомобила. На централния екран се прожектира детайлен 3D модел в реално време, който визуализира позицията на превозното средство спрямо пътната лента, нивата на пътя и околния трафик. По този начин сложните градски кръстовища и многолентовите пътни възли престават да бъдат предизвикателство, а шофьорът получава абсолютна прозрачност за това как изкуственият интелект възприема средата и кои системи се задействат в конкретния момент.

Нововъведението демонстрира пълния си потенциал при шофиране по магистрала в комбинация с усъвършенстваната система Highway Assistant 2. Тя позволява напълно легално сваляне на ръцете от волана при скорост до 130 км/ч, поемайки контрола върху ускорението, спирачното усилие и поддържането на траекторията от влизането на аутобана до съответния изход. Изключително впечатляващ е и начинът за потвърждение на маневрите – при предложение от страна на автомобила за изпреварване или престрояване, на водача е нужно единствено да погледне към съответното странично огледало, за да задейства автоматичната смяна на лентата.

Технологичният архитектурен фундамент на платформата е разработен в партньорство с картографския гигант Mapbox. Системата комбинира високопрецизни геопространствени данни с потока от информация, идващ от бордовите сензори и камери.

Баварският производител няма да ограничи иновацията само до бързите пътни артерии. От 2027 година BMW стартира поетапно внедряване на полуавтономното придвижване с навигационни насоки и в градска среда, като пилотният пазар за тази функция ще бъде Германия. Достъпът до новите функционалности ще зависи от конкретната държава, пътната инфраструктура и оборудването на автомобила.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Аз не съм дизайнер и нямам никакви компетенции там, но дори и на мен да бяха поверили дизайна на БМВ, сигурно все щях да нарисувам нещо не чак толкова грозно!!!

    11:13 16.09.2026