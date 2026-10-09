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Край на уникалните детайли! BMW залага на масова стандартизация по китайски модел

Край на уникалните детайли! BMW залага на масова стандартизация по китайски модел

9 Октомври, 2026 11:56 839 1

  • bmw-
  • производство-
  • стандартизация

Баварският гигант преосмисля инженерната си философия и планира драстично съкращаване на уникалните си компоненти в полза на готови индустриални решения

Край на уникалните детайли! BMW залага на масова стандартизация по китайски модел - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В автомобилната индустрия границата между традиционното инженерно съвършенство и търговската ефективност става все по-тънка, а баварският производител BMW е на път да направи една от най-радикалните си промени през последните десетилетия. Компанията от Мюнхен обяви курс към значително увеличение на дела на стандартизираните, готови компоненти в своите автомобили, слагайки край на практиката да се разработва уникален детайл за всеки отделен модел. Според новата стратегия, до 2032 година универсалните части ще съставляват по-голямата част от годишния бюджет за доставки на концерна, оценяван на мащабните 80 милиарда евро, докато използването на уникално проектирани елементи ще бъде съкратено наполовина.

Тази структурна промяна е директно вдъхновена от оперативния модел на китайската автомобилна индустрия, която постигна светкавична конкурентоспособност и ниски производствени разходи именно чрез широк унифициран мащаб. Логиката зад решението е чиста икономическа математика: когато един компонент се произвежда в милионни серии за различни приложения, цената за единица продукция пада драстично. Освен свиване на разходите за доставки, BMW планира сериозни спестявания и от вътрешноинженерна дейност, тъй като намаляването на персонализираните проекти освобождава ресурс и намалява времето за развойна дейност на новите модели.

Висшето ръководство на марката открито заявява, че преоткриването на вече работещи решения е излишно губене на ресурс на днешния динамичен пазар. Наличието на утвърдени индустриални стандарти позволява на баварците да си сътрудничат по-тясно с външни доставчици и да свият ценовата разлика спрямо агресивните азиатски конкуренти, без да правят отстъпки от крайното качество.

Опасенията на пуристите, че подобна стъпка може да превърне автомобилите на марката в безлични модулни конструкции, се отхвърлят категорично от компанията. От Мюнхен уверяват, че динамичните характеристики, премиум изработката и разпознаваемият идентичностен характер на BMW няма да пострадат, а спестеният ресурс ще бъде пренасочен към ключови технологии като софтуер, батерии и системи за автономно управление.


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    1 0 Отговор
    Разбрахте ли вече или трябва пак да се повтори. Проектирано, произведено и доставено от Китай.. След 2030 в европа ще се произвежда само шкембе чорба...

    13:10 09.10.2026