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Дубайската полиция получи Lamborghini като на Фики

Дубайската полиция получи Lamborghini като на Фики

15 Октомври, 2026 18:24 637 3

  • lamborghini temerario-
  • полиция в дубай-
  • туристическа полиция-
  • хибридни автомобили-
  • суперспортни автомобили

Хибридният суперспортен автомобил с 920 к.с. ще служи основно на туристическата полиция и ще патрулира в оживени райони и около популярни забележителности

Дубайската полиция получи Lamborghini като на Фики - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Полицията в Дубай включи Lamborghini Temerario в своя парк от луксозни патрулни автомобили. Хибридният суперспортен модел е предоставен в партньорство с Lamborghini Abu Dhabi и Dubai и ще бъде използван основно от туристическата полиция в оживени райони и около популярни туристически обекти.

Задачата на автомобила не е свързана единствено с патрулирането. Присъствието му трябва да повиши видимостта на полицейските сили в градската среда и да улесни прекия контакт с жители и гости на емирството. Очаква се Temerario да бъде използван като място, към което туристите могат да се обръщат за въпроси и разговори. Бригаден генерал Саид Ал Хаджри, директор на криминалната полиция в Дубай, заяви, че луксозният патрулен парк съчетава „ефективно присъствие за сигурност с ангажираност към обществото и туристите“. По думите му тези автомобили трябва да помагат на хората да се чувстват по-сигурни, да представят положителния образ на Дубай пред посетители от цял свят и да повишават информираността за работата на полицията.

Полковник Мохамад Абдулрахман Абдулвахид, ръководител на отдела „Туристическа полиция“, подчертава значението на модерните полицейски автомобили и партньорствата с частния сектор. Именно туристическата полиция ще използва автомобила най-вече на места с голям човекопоток и около основните забележителности на Дубай. Lamborghini Temerario разполага с хибридна силова система, която комбинира нов 4,0-литров V8 битурбо двигател с три електромотора. Общата мощност достига 677 кВт, или 920 к.с. Суперспортният автомобил ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунди.

Външният вид на полицейския автомобил е съобразен с традиционната за Дубай цветова схема. Temerario се вписва в парк, който от години е част от публичния образ на местната полиция и включва редица редки и високопроизводителни модели.

Мартинo Пикоти, генерален мениджър на Lamborghini Abu Dhabi и Dubai, определи предаването на автомобила като логично продължение на тясното партньорство между италианската марка и Обединените арабски емирства. Дубай не е единственото място, където Lamborghini Temerario носи полицейска окраска. Аналогичен автомобил е включен и в парка на италианската полиция, но там моделът има различна роля.

Източници: de.motor1.com, carscoops.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ас само да питам какво?

    0 0 Отговор
    произвеждат "високопроизводителни модели"

    и вие покрай останалите мисирки сте се бъгнали

    18:30 15.10.2026

  • 2 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Той им го е подарил
    Фикарио

    18:31 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.