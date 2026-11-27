Полицията в Дубай добави BMW M 1000 RR към луксозния си патрулен автопарк. Спортният мотоциклет беше представен на Световната полицейска среща в Дубай и ще бъде използван основно за засилване на полицейското присъствие при туристически забележителности и известни места в емирството.

Моторът е боядисан в традиционната за специалните автомобили на полицията бяла разцветка със зелени елементи. В предните аеродинамични крилца са интегрирани мигащи сини LED светлини. Полицията не е съобщила BMW M 1000 RR да бъде предназначен за редовни високоскоростни преследвания.

BMW M 1000 RR е оборудван с 999-кубиков, четирицилиндров двигател с мощност 218 конски сили при 14 500 оборота в минута. Максималният въртящ момент е 113 Нм при 11 100 оборота в минута, а максималната скорост достига 314 км/ч. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 3,1 секунди.

Новият мотоциклет се вписва в стратегията на Дубай да използва екзотични автомобили и мотоциклети не само като транспорт, но и като средство за видимо присъствие в районите с много посетители. Практическата му роля вероятно ще бъде различна от тази на стандартните полицейски мотоциклети, предназначени за дълги патрули.

През март 2020 година полицията в Дубай получи 10 BMW R 1250 RT-P. Тези машини са по-големи, разполагат с оборудване за служебна употреба и са по-подходящи за продължителни дежурства и съпровождане. За разлика от тях BMW M 1000 RR е състезателно ориентиран спортен мотоциклет, чиято основна роля в Дубай ще бъде свързана с туристическите зони и представителното полицейско присъствие.