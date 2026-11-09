Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Great Wall насочва поглед към NASCAR и IndyCar

Great Wall насочва поглед към NASCAR и IndyCar

9 Ноември, 2026 18:38 502 0

  • gwm-
  • nascar-
  • indycar-
  • хибридни автомобили-
  • gt3

Китайският производител показа хибриден прототип в стил NASCAR и търси инженери с опит в двете американски серии, но все още няма потвърдена програма за участие

Great Wall насочва поглед към NASCAR и IndyCar - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Great Wall Motor (GWM) насочва вниманието си към американските автомобилни серии NASCAR и IndyCar. Китайският производител показа отново прототип в стил NASCAR по време на GWM Car Carnival, след като автомобилът беше представен за първи път през април на изложението в Пекин. Автомобилът е с каросерия от композитни материали и носи характерни за състезателните автомобили решения: голям преден сплитер, заден спойлер тип „лебедова шия“, широк дифузьор, двойни въздуховоди за охлаждане на спирачките и странично изведени ауспухови тръби.

В момента прототипът използва надлъжно разположен V6 двигател, свързан с plug-in хибридна система. GWM заявява, че концепцията може да бъде развита до хибриден V8. Компанията го представя като „първия в света състезателен автомобил в стил NASCAR с plug-in хибридно задвижване“.

Техническите решения са различни от тези на реалните автомобили в NASCAR Cup Series. Така например показаният автомобил има аеродинамика, която не съответства напълно на актуалната платформа Gen7, използвана в шампионата от 2022 година.

По-съществената следа за плановете на GWM не е самият изложбен автомобил, а търсенето на специалисти. Компанията е публикувала позиции за хора с опит в техническата стратегия, научноизследователските пътни карти, аеродинамичните пакети и настройките на динамиката на автомобила.

За NASCAR в обявата се посочват познания за шасито Gen7 и 5,86-литров V8 двигател, обозначен като Coyote. Специалистите трябва да разбират и от състезателни стратегии, базирани на телеметрия в реално време, както и от съобразяване с техническите правила на шампионата.

За IndyCar GWM търси опит с двутурбинирани V6 хибридни двигатели, настройка на силовия агрегат и координация с регулациите на серията. В момента в IndyCar се използват двигатели на Chevrolet и Honda.

Интересът към пистовите състезания е свързан и с друг проект на GWM. Компанията разработва суперавтомобил с 4,0-литров битурбо V8 двигател и хибридна система. Той може да се превърне в основа за бъдещ автомобил по правилата GT3, който да бъде хомологиран на базата на сериен модел.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ