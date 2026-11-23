Honda показа първия си нов хибриден модел от следващото поколение и разкри техническата основа за още автомобили, които ще излязат от 2027 година. Първият от тях е триредовият SUV Avancier, а зад прикритите автомобили в официалното видео се очакват още модели със същата технология. Новата система вече носи името Honda Hybrid и заменя използваното досега обозначение e:HEV. „Honda Hybrid ще бъде въведена глобално от 2027 година“, заяви компанията при представянето на технологията. Планът предвижда общо 15 хибридни модела в световен мащаб до края на финансовата година, която приключва на 31 март 2030 година.

Модулната платформа е разработена за автомобили от сегмент C до сегмент D. Тя разделя конструкцията на пет модула, свързани чрез три фиксирани размера, което позволява използването ѝ както при SUV модели, така и при седани с различен просвет и различна позиция на водача.

Honda увеличава общите компоненти в моторния отсек до около 90% спрямо приблизително 60% при предишната средноразмерна хибридна платформа. Това води и до намаляване на теглото с около 10 килограма. Батерията вече е разположена под задната седалка при всички модели, а броят на нейните компоненти е съкратен приблизително наполовина. Промяната освобождава място за резервна гума под пода.

Honda посочва 30% увеличение на границата на въртящия момент при новата смес, 30% по-нисък разход в зоната на висок въртящ момент и 30% по-голяма зона на работа с висока ефективност. Двигателят е предназначен само за хибридни системи, което е позволило блокът да бъде олекотен с около 900 грама, а новият колянов вал спестява още 500 грама.

Ефективността, за която говори Honda, е сравнена с моделите от 2018 година, а обещаното намаляване на разходите за хибридизация е спрямо системата от 2023 година. Това означава, че посоченото подобрение не е пряко сравнение с всички актуални автомобили на марката. Най-съществената промяна при задвижването е системата DualPower eAWD. Механичната схема с карданен вал е заменена от отделен електромотор на задния мост. Предната и задната ос се управляват независимо при ускорение, спиране и завиване, като задният мост също може да възстановява енергия.

Новото задвижване е част от по-широк план на Honda за разширяване на хибридната гама. Avancier ще бъде насочен основно към азиатски пазари, сред които Тайланд, Япония и Китай, докато останалите модели ще бъдат разпределени по различни региони според търсенето.