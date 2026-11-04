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Mercedes подготвя поне 7 нови модела за 2027-ма

Mercedes подготвя поне 7 нови модела за 2027-ма

4 Ноември, 2026 10:19 439 1

  • мерцедес-
  • нови модели-
  • електромобили-
  • хибридни автомобили-
  • автомобили 2027

Сред тях се очакват нов A-Class, по-малък G-Class, електрически E-Class и завръщане на G-Class Cabriolet

Mercedes подготвя поне 7 нови модела за 2027-ма - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz подготвя поне седем нови модела до края на следващата година. Планът включва електрически и хибридни автомобили, но и версии с бензинови и дизелови двигатели. Компанията официално определя периода до 2027-ма. като най-голямата продуктова програма в историята си. „До 2027 г. ще бъдат представени повече от 40 нови модела“, заявява председателят на управителния съвет Ола Калениус.

Новият Mercedes-Benz A-Class се очаква към края на 2027 година и ще остане базовият модел на марката. Компанията обмисля по-висока каросерия и по-изправен силует, напомнящи първите две поколения на модела. Автомобилът ще използва платформата MMA, позната от CLA и GLA, като се очакват електрическа и хибридна версия.

По-малкият G-Class, известен засега като Baby G, също е планиран за края на 2027 година. Той ще бъде с дължина около 4,39 метра, или приблизително 30 сантиметра по-къс от големия G-Class. Очакват се електрическо и хибридно задвижване, както и стандартно двойно предаване. За разлика от класическия модел компактният всъдеход вероятно ще използва преработена версия на платформата MMA вместо традиционна рамова конструкция.

В гамата на Mercedes-AMG C-Class първо се очаква C53 с 3,0-литров редови шестцилиндров двигател. Посочените данни са 449 к.с. и 600 Нм въртящ момент. По-мощният C63 може да се появи през 2027 година, но Mercedes все още обсъжда различни варианти – бензинов модел, включително възможно връщане към V8, или изцяло електрическа версия.

Следващото поколение E-Class ще получи електрически вариант, който ще заеме мястото на EQE. Електрическите седан и комби ще използват архитектурата MB.EA-M, докато моделите с двигатели с вътрешно горене ще останат на отделна платформа.

Хибридният GLA се очаква в началото на 2027-ма. Той ще комбинира 1,5-литров бензинов двигател с електромотор с мощност 22 кВт. Очакват се три версии със 136, 163 и 190 к.с. Базовата ще бъде с предно предаване, а по-мощните варианти ще могат да се поръчват и със задвижване на четирите колела.

През 2027 година се очакват и бензинови, дизелови и plug-in хибридни версии на Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe. Plug-in хибридите ще разполагат с батерия с капацитет 19,5 кВтч и прогнозен електрически пробег около 100 километра. Сред най-необичайните премиери ще бъде G-Class Cabriolet, очакван само във версия AMG 63. Той ще използва 4,0-литров V8 с две турбини, 612 к.с., задвижване на четирите колела и платнен сгъваем покрив. Mercedes-Benz все още не е обявил окончателните дати, имена и характеристики на всички модели.


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    Нужно е поне два от тези модели да са приспособени за конски впряг. Това ако са прозорливи!

    10:44 04.11.2026