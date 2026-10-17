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Ето как ще изглеждат новите Porsche-та

Ето как ще изглеждат новите Porsche-та

17 Октомври, 2026 10:30 881 10

  • porsche mission s-
  • porsche 911-
  • спортен автомобил-
  • концепт-
  • автомобилен дизайн

Концептът с централно разположен двигател очертава нова посока за германската марка

Ето как ще изглеждат новите Porsche-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche представи концепта Mission S, който показва как може да изглежда бъдещият спортен автомобил на върха на йерархията на германците. Моделът с централно разположен двигател беше показан в Ню Йорк като първа стъпка от стратегията Sportwagenschmiede '35. Mission S не е обявен като готов за производство модел, но Porsche потвърждава разработването на нова платформа за спортни автомобили с централно разположен двигател.

Ето как ще изглеждат новите Porsche-та

Външността на Mission S съчетава елементи от едни от най-разпознаваемите автомобили на Porsche. Ниската предна част, заоблените фарове и изпъкналите предни калници напомнят за 911. Линията на покрива е повлияна от 959, а плоската предна част и оформянето на задната част препращат към 911 GT1. Porsche нарича дизайнерския подход „плаващи обеми“ – повърхности, които създават впечатление, че се носят над основната конструкция. В задната част е използвана концепцията „автомобил в автомобила“, вдъхновена от 911 GT1.

Ето как ще изглеждат новите Porsche-та

Над нея е разположено активно задно крило, което се интегрира в каросерията. Централно разположеният двигател определя пропорциите на автомобила, като охлаждащите елементи са вдъхновени от Porsche 917, а колелата използват мотиви от 928. Така Mission S свързва състезателното наследство на марката с новия ѝ дизайнерски език.

Ето как ще изглеждат новите Porsche-та

Интериорът е изграден около водача и използва препратки към 550 Spyder и 356. Две линии преминават през арматурното табло и продължават към вратите, оформяйки кокпит, насочен към шофьора. Зад волана има пет кръгли уреда. В центъра е аналоговият оборотомер, зад който е поставен дигитален дисплей. В зависимост от избрания режим на движение уредите могат да променят подредбата си, а оборотомерът да се премества по-близо до водача.

В купето са запазени физически бутони и превключватели. Porsche не е поставила постоянен централен сензорен екран или отделен дисплей за пътника, вместо това Mission S има прибиращ се държач за смартфон с технология Apple MagSafe, който може да се използва за навигация и допълнителна информация. Компанията посочва, че Mission S е първият модел, чрез който ще бъде пренесена новата дизайнерска посока към бъдещи серийни автомобили.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    4 1 Отговор
    Важното да е с мощен ДВГ, тогава е ПОРше. При електрическите Поршета - Шпрше. По състезателните писти с електрички ми се струва някак си подвеждащо.

    10:38 17.10.2026

  • 2 Трифонов

    5 0 Отговор
    За лукса криза няма, хах... Да е жив и здрав всеки, който може да си го позволи.

    10:44 17.10.2026

  • 3 Край

    1 6 Отговор
    Порше прави чудесни ретроавтомобили. Това ще стои чудесно на парада на ретроавтоомбили веднъж в годината. През останалото време ще е забранено да се движи по пътищата да гърми и трещи и да обгазява хората. Електрическите коли са по-бързи по -комфортни и по- екологични. Времето на димящите отмина. Даже и някой перничани вече го разбраха.

    Коментиран от #4, #6, #8, #10

    10:48 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пилот на Ферари

    2 0 Отговор
    Замязали са на Ферари F430 ..

    10:56 17.10.2026

  • 6 Пилот на Ферари

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    Всеки според разбиранията си .
    Батериите после какво ще ги правиш ?!

    10:57 17.10.2026

  • 7 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Тия бо клуци още ли ги правят.Боксеров двг макс 6 цилиндъра остава да вееш и знамето на дъгата с тия малолитражки 3.0 макс.

    11:03 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 автомобила си е топ

    3 0 Отговор
    не като ел миксерите-

    11:06 17.10.2026

  • 10 Кондуктора с голямата Франзела

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    ако може - направата на батерията ?или направата на слънчевите панели за ел енергия или вятърните турбини за добиване на ел енергия .наясно ли си колко земна маса трябва да се обърне за добива на една батерия за така наречените коли на бъдещото .верно си край

    11:15 17.10.2026