Ето как ще изглеждат новите Porsche-та

Porsche представи концепта Mission S, който показва как може да изглежда бъдещият спортен автомобил на върха на йерархията на германците. Моделът с централно разположен двигател беше показан в Ню Йорк като първа стъпка от стратегията Sportwagenschmiede '35. Mission S не е обявен като готов за производство модел, но Porsche потвърждава разработването на нова платформа за спортни автомобили с централно разположен двигател.

Външността на Mission S съчетава елементи от едни от най-разпознаваемите автомобили на Porsche. Ниската предна част, заоблените фарове и изпъкналите предни калници напомнят за 911. Линията на покрива е повлияна от 959, а плоската предна част и оформянето на задната част препращат към 911 GT1. Porsche нарича дизайнерския подход „плаващи обеми“ – повърхности, които създават впечатление, че се носят над основната конструкция. В задната част е използвана концепцията „автомобил в автомобила“, вдъхновена от 911 GT1.

Над нея е разположено активно задно крило, което се интегрира в каросерията. Централно разположеният двигател определя пропорциите на автомобила, като охлаждащите елементи са вдъхновени от Porsche 917, а колелата използват мотиви от 928. Така Mission S свързва състезателното наследство на марката с новия ѝ дизайнерски език.

Интериорът е изграден около водача и използва препратки към 550 Spyder и 356. Две линии преминават през арматурното табло и продължават към вратите, оформяйки кокпит, насочен към шофьора. Зад волана има пет кръгли уреда. В центъра е аналоговият оборотомер, зад който е поставен дигитален дисплей. В зависимост от избрания режим на движение уредите могат да променят подредбата си, а оборотомерът да се премества по-близо до водача.

В купето са запазени физически бутони и превключватели. Porsche не е поставила постоянен централен сензорен екран или отделен дисплей за пътника, вместо това Mission S има прибиращ се държач за смартфон с технология Apple MagSafe, който може да се използва за навигация и допълнителна информация. Компанията посочва, че Mission S е първият модел, чрез който ще бъде пренесена новата дизайнерска посока към бъдещи серийни автомобили.