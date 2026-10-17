Ето как ще изглеждат новите Porsche-та

Porsche представи концепта Mission S, който показва как може да изглежда бъдещият спортен автомобил на върха на йерархията на германците. Моделът с централно разположен двигател беше показан в Ню Йорк като първа стъпка от стратегията Sportwagenschmiede '35. Mission S не е обявен като готов за производство модел, но Porsche потвърждава разработването на нова платформа за спортни автомобили с централно разположен двигател.
Външността на Mission S съчетава елементи от едни от най-разпознаваемите автомобили на Porsche. Ниската предна част, заоблените фарове и изпъкналите предни калници напомнят за 911. Линията на покрива е повлияна от 959, а плоската предна част и оформянето на задната част препращат към 911 GT1. Porsche нарича дизайнерския подход „плаващи обеми“ – повърхности, които създават впечатление, че се носят над основната конструкция. В задната част е използвана концепцията „автомобил в автомобила“, вдъхновена от 911 GT1.
Над нея е разположено активно задно крило, което се интегрира в каросерията. Централно разположеният двигател определя пропорциите на автомобила, като охлаждащите елементи са вдъхновени от Porsche 917, а колелата използват мотиви от 928. Така Mission S свързва състезателното наследство на марката с новия ѝ дизайнерски език.
Интериорът е изграден около водача и използва препратки към 550 Spyder и 356. Две линии преминават през арматурното табло и продължават към вратите, оформяйки кокпит, насочен към шофьора. Зад волана има пет кръгли уреда. В центъра е аналоговият оборотомер, зад който е поставен дигитален дисплей. В зависимост от избрания режим на движение уредите могат да променят подредбата си, а оборотомерът да се премества по-близо до водача.
В купето са запазени физически бутони и превключватели. Porsche не е поставила постоянен централен сензорен екран или отделен дисплей за пътника, вместо това Mission S има прибиращ се държач за смартфон с технология Apple MagSafe, който може да се използва за навигация и допълнителна информация. Компанията посочва, че Mission S е първият модел, чрез който ще бъде пренесена новата дизайнерска посока към бъдещи серийни автомобили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
10:38 17.10.2026
2 Трифонов
10:44 17.10.2026
3 Край
Коментиран от #4, #6, #8, #10
10:48 17.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пилот на Ферари
10:56 17.10.2026
6 Пилот на Ферари
До коментар #3 от "Край":Всеки според разбиранията си .
Батериите после какво ще ги правиш ?!
10:57 17.10.2026
7 Хеми значи бензин
11:03 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 автомобила си е топ
11:06 17.10.2026
10 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #3 от "Край":ако може - направата на батерията ?или направата на слънчевите панели за ел енергия или вятърните турбини за добиване на ел енергия .наясно ли си колко земна маса трябва да се обърне за добива на една батерия за така наречените коли на бъдещото .верно си край
11:15 17.10.2026