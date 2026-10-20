Запознаваме ви първи с най-новата Omoda

Уху, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието
Omoda представи новия си кросоувър X на Международната среща на Chery в Уху, Китай, където нашият екип присъства. Моделът променя досегашната стилистика на марката с по-ъгловата си каросерия, нов преден капак, разширени пластмасови арки на колелата и по-остри линии по купето.Omoda X е разработен като по-груб и способен модел, който трябва да привлече клиенти, търсещи по-изразена офроуд визия.
Дизайнът е повлиян от механичната естетика на поредиците „Трансформърс“ и „Гъндам“, а новият език на формите се различава от по-острите и обтекаеми предни части на останалите модели на Omoda. Офроуд ориентацията не се изчерпва само с външния вид. Omoda посочва просвет от 200 мм, а максималната дълбочина на газене е 700 мм, докато капацитетът за теглене достига 1700 кг.
В салона подходът е различен. Вместо класическа атмосфера на всъдеход, Omoda X използва оформление, което напомня това на Lamborghini. В центъра е поставен вертикален 13,2-инчов сензорен екран, допълнен от 10,25-инчово дигитално табло. Централната конзола включва редица метализирани превключватели, регулатори и въртящи се бутони, аред акцентите е яркочервен бутон за стартиране, който вече видяхме и при други модели на марката.
Omoda все още не е потвърдила какви двигатели и електрически системи ще се предлагат за X. Очаква се моделът да използва технологии от гамата на Chery, включително пълни хибриди, plug-in хибриди и изцяло електрическо задвижване, но това все още не е решено официално.
Моделът ще бъде предпоследният в бъдещата гама на Omoda. В плановете на марката той е разположен под бъдещия флагман с вътрешно обозначение G и над началния модел Z. Трите автомобила трябва да се появят през следващите три години, но засега няма потвърждение дали Omoda X ще бъде предложен на българския пазар или ще остане ексклузивен за китайския пазар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
Коментиран от #5, #6
18:42 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Име
18:57 20.10.2026
4 бай Стамен
19:05 20.10.2026
5 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Име":Китайския боклук надминава по качество, комфорт, ектри европейските марки. Да ви видял кложетите на мерцедес и Бе Ен Ве с 7 годишна гаранция и 200 000км? Кажи бе ганя разбирач. Европа приключи с автомобилостроенето, както приключи с мобилните телефони и телевизорите преди това.
19:07 20.10.2026
6 Софиянец
До коментар #1 от "Име":Споко, за тебе има ноф фнос в дупница 😂 премиум автомобил, каран само в неделя, на реални 80 хил км 😂😂😂
19:12 20.10.2026
7 бай Стамен
19:14 20.10.2026
8 Кетаец
19:16 20.10.2026
9 Никой
19:21 20.10.2026