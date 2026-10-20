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Запознаваме ви първи с най-новата Omoda

Запознаваме ви първи с най-новата Omoda

20 Октомври, 2026 18:33 2 036 9

  • omoda x-
  • chery-
  • кросоувър-
  • офроуд автомобили-
  • автомобилен дизайн-
  • omoda

Новият кросоувър има 200 мм просвет, гази до 700 мм и може да тегли товар до 1700 кг

Запознаваме ви първи с най-новата Omoda - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Уху, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Omoda представи новия си кросоувър X на Международната среща на Chery в Уху, Китай, където нашият екип присъства. Моделът променя досегашната стилистика на марката с по-ъгловата си каросерия, нов преден капак, разширени пластмасови арки на колелата и по-остри линии по купето.Omoda X е разработен като по-груб и способен модел, който трябва да привлече клиенти, търсещи по-изразена офроуд визия.

Запознаваме ви първи с най-новата Omoda

Дизайнът е повлиян от механичната естетика на поредиците „Трансформърс“ и „Гъндам“, а новият език на формите се различава от по-острите и обтекаеми предни части на останалите модели на Omoda. Офроуд ориентацията не се изчерпва само с външния вид. Omoda посочва просвет от 200 мм, а максималната дълбочина на газене е 700 мм, докато капацитетът за теглене достига 1700 кг.

Запознаваме ви първи с най-новата Omoda

В салона подходът е различен. Вместо класическа атмосфера на всъдеход, Omoda X използва оформление, което напомня това на Lamborghini. В центъра е поставен вертикален 13,2-инчов сензорен екран, допълнен от 10,25-инчово дигитално табло. Централната конзола включва редица метализирани превключватели, регулатори и въртящи се бутони, аред акцентите е яркочервен бутон за стартиране, който вече видяхме и при други модели на марката.

Запознаваме ви първи с най-новата Omoda

Omoda все още не е потвърдила какви двигатели и електрически системи ще се предлагат за X. Очаква се моделът да използва технологии от гамата на Chery, включително пълни хибриди, plug-in хибриди и изцяло електрическо задвижване, но това все още не е решено официално.

Запознаваме ви първи с най-новата Omoda

Моделът ще бъде предпоследният в бъдещата гама на Omoda. В плановете на марката той е разположен под бъдещия флагман с вътрешно обозначение G и над началния модел Z. Трите автомобила трябва да се появят през следващите три години, но засега няма потвърждение дали Omoda X ще бъде предложен на българския пазар или ще остане ексклузивен за китайския пазар.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    6 6 Отговор
    Как си личи китайският боклук...

    Коментиран от #5, #6

    18:42 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Име

    6 5 Отговор
    Моето мнение е, че колата е уникално красива, а за качествата все повече ще се говори защото китайците напредват с огромни крачки.

    18:57 20.10.2026

  • 4 бай Стамен

    1 3 Отговор
    kuпувайте, купувайте,купувайте,,много са надеждни,японските корейските ,европейските коли нищо не струват пред китайските,, китайското е най-качествено и надеждно,номер 1 в света са вече, слава на китайската народна република

    19:05 20.10.2026

  • 5 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Китайския боклук надминава по качество, комфорт, ектри европейските марки. Да ви видял кложетите на мерцедес и Бе Ен Ве с 7 годишна гаранция и 200 000км? Кажи бе ганя разбирач. Европа приключи с автомобилостроенето, както приключи с мобилните телефони и телевизорите преди това.

    19:07 20.10.2026

  • 6 Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Споко, за тебе има ноф фнос в дупница 😂 премиум автомобил, каран само в неделя, на реални 80 хил км 😂😂😂

    19:12 20.10.2026

  • 7 бай Стамен

    1 1 Отговор
    тойота и фолсваген са боклици сравнение с китайските коли.няма нито една лоша китайска марка автомобили ...омода е номер 1 в света

    19:14 20.10.2026

  • 8 Кетаец

    1 1 Отговор
    Каква е тази тоалетна

    19:16 20.10.2026

  • 9 Никой

    1 0 Отговор
    Само идиот с източни проблясъци би си купил китайски автомобил в който няма един китайски двигател . Погледайте руски клипове за китайските дръгели с фаца и тогава плямпайте.

    19:21 20.10.2026