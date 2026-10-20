Запознаваме ви първи с най-новата Omoda

Уху, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Omoda представи новия си кросоувър X на Международната среща на Chery в Уху, Китай, където нашият екип присъства. Моделът променя досегашната стилистика на марката с по-ъгловата си каросерия, нов преден капак, разширени пластмасови арки на колелата и по-остри линии по купето.Omoda X е разработен като по-груб и способен модел, който трябва да привлече клиенти, търсещи по-изразена офроуд визия.

Дизайнът е повлиян от механичната естетика на поредиците „Трансформърс“ и „Гъндам“, а новият език на формите се различава от по-острите и обтекаеми предни части на останалите модели на Omoda. Офроуд ориентацията не се изчерпва само с външния вид. Omoda посочва просвет от 200 мм, а максималната дълбочина на газене е 700 мм, докато капацитетът за теглене достига 1700 кг.

В салона подходът е различен. Вместо класическа атмосфера на всъдеход, Omoda X използва оформление, което напомня това на Lamborghini. В центъра е поставен вертикален 13,2-инчов сензорен екран, допълнен от 10,25-инчово дигитално табло. Централната конзола включва редица метализирани превключватели, регулатори и въртящи се бутони, аред акцентите е яркочервен бутон за стартиране, който вече видяхме и при други модели на марката.

Omoda все още не е потвърдила какви двигатели и електрически системи ще се предлагат за X. Очаква се моделът да използва технологии от гамата на Chery, включително пълни хибриди, plug-in хибриди и изцяло електрическо задвижване, но това все още не е решено официално.

Моделът ще бъде предпоследният в бъдещата гама на Omoda. В плановете на марката той е разположен под бъдещия флагман с вътрешно обозначение G и над началния модел Z. Трите автомобила трябва да се появят през следващите три години, но засега няма потвърждение дали Omoda X ще бъде предложен на българския пазар или ще остане ексклузивен за китайския пазар.