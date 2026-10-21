Ако със 140 км/ч ви е прекалено бързо, има и дясна лента

Отново се обсъжда въвеждането на ограничение на скоростта по германските и въобще по европейските магистрали. Този път обаче инициативата не идва от политиците, а от самите шофьори: според актуално проучване мнозинството водачи на електромобили се обявяват в подкрепа на ограничение на скоростта.

В форума на германското издание Focus това налагано мнение обаче среща явна съпротива. Болшинството водачи защитават свободното шофиране, а други критикуват преди всичко аргументите за пробега на електромобилите. Малка група обаче счита, че ограничението на скоростта е разумно и посочва като аргументи безопасността, разхода на енергия и плавността на движението.



Мнозинството от участващите в дискусията категорично отхвърлят идеята за общо ограничение на скоростта. Според тях подобна мярка накърнява личната свобода на избор и засяга най-вече хората, които пътуват дълги разстояния по работа и разчитат на неограничените участъци от германските и въобще от европейските аутобани.

Мнозина коментатори изразяват скептицизъм към представителността на проучването, изказвайки предположение, че анкетираните собственици на електромобили вероятно са градски жители, които излизат на магистралата твърде рядко.

Други критики са насочени пряко към техническите характеристики на превозните средства с батерии, като потребителите на конвенционални коли обвиняват привържениците на екологичния преход в опит да наложат собствените си ограничения на пробега върху цялото общество.

Въпреки тези спорове, физичните закони остават валидни за всички, тъй като съпротивлението на въздуха нараства драстично при високи скорости, водейки до по-голям разход на енергия независимо от вида на задвижването.

В същото време малцинство от водачите, които защитават въвеждането на таван на скоростта, се аргументират със сигурността на движението и необходимостта от по-гладък трафик. Според защитниците на тази теза лимит от порядъка на 100 в час би намалил опасните разлики в скоростта между отделните ленти и би направил изпреварванията много по-предсказуеми.

Част от участниците в дебата подчертават, че при натоварения трафик на съвременните магистрали бързото каране носи пренебрежимо малко спестено време за сметка на многократно по-висок разход на гориво и енергия. На този фон дебатът все повече се превръща в идеологически сблъсък, който според редица коментатори отклонява вниманието от далеч по-належащи инфраструктурни проблеми като лошото състояние на мостовете, пътната настилка и т.н.

И докато спорът между привържениците на лимитите и защитниците на неограничената скорост продължава да ври в мрежата, едно нещо остава безспорно за ежедневното шофиране – спазването на лентовата дисциплина и взаимното уважение между бързите и спокойни водачи са ключови за хармонията на пътя, като заемането на дясната лента при по-умерено темпо е най-простото решение за спокоен трафик.

А според вас трябва ли и по българските магистрали да бъде въведено ограничение на скоростта, както искат многго от водачите на електромобили или сегашната скорост от 140 км/ч трябва да останет еталон за свобода на пътя? Споделете своето мнение и аргументи в коментарите под статията.