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Как да намалим разхода на гориво на магистралата

Как да намалим разхода на гориво на магистралата

29 Август, 2026 12:30 1 273 11

  • магистрала-
  • разход на гориво-
  • съвети

Балансът между скорост, аеродинамика и техническа подготовка спестява от бюджета, без да прави компромис с безопасността

Как да намалим разхода на гориво на магистралата - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дългите преходи с автомобил често се превръщат в сериозно изпитание за семейния бюджет, а сред шофьорите продължава да властва схващането, че единственият начин за пестене на гориво е придвижването с възможно най-ниска скорост. В реални условия обаче прекалено бавното шофиране на извънградски трасета създава опасни ситуации, докато прекомерно бързото опразва резервоара за броени часове. Горивната ефективност не е въпрос на чупене на рекорди, а на правилна техника на управление и добра подготовка на превозното средство.

Основният враг на ниския разход при високи скорости е въздушното съпротивление. При увеличаване на темпото от 80 до 130 км/ч аеродинамичното съпротивление нараства четворно, принуждавайки силовия агрегат да работи при значително по-високо натоварване. Този ефект е особено изразен при високопроходимите модели, всъдеходите и автомобилите с допълнителен багажен куфар на покрива. Празна автобокс платформа или неизползвани напречни греди могат да повишат разхода с до 20%, поради което отстраняването на излишните аксесоари преди път е сред първите задължителни стъпки.

Поддържането на равномерно темпо играе ключова роля за постигането на оптимални резултати. Най-висока пикова консумация на гориво се регистрира не при поддържане на постоянна бързина, а при агресивни ускорения и последващи рязки спирания. Плавното предвиждане на пътната обстановка, спазването на дистанция и използването на круиз контрол на открити участъци осигуряват идеален работен режим на двигателя.

Техническото състояние на колелата и правилното използване на спомагателните системи в купето също оказват пряко влияние върху крайната сметка на бензиностанцията. Недостатъчното налягане в гумите увеличава съпротивлението при търкаляне, което автоматично вдига консумацията. Проверката на налягането според предписанията на производителя преди тръгване е от съществено значение. Що се отнася до охлаждането на салона, отворените прозорци са по-икономични единствено при ниски градски скорости до 60-70 км/ч. На магистралата свалените стъкла нарушават обтичането на каросерията до такава степен, че пускането на климатика се превръща в значително по-ефективното и аеродинамично решение.

Не на последно място, общото тегло на превозното средство и планирането на маршрута определят финалния разход. Всеки излишен килограм в багажника изисква допълнителна енергия за ускорение. Изчистването на автомобила от непотребни тежки предмети, съчетано с избягването на чести спирания и работа на студен двигател, гарантира максимална ефективност. Дори маршрут с по-дълъг километраж, но с плавен и спокоен трафик, излиза значително по-евтино от по-кратък път, изпълнен със задръствания и постоянно спиране и тръгване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    1 0 Отговор
    Караш, караш па спреш да отлееш😉

    12:33 29.08.2026

  • 2 Караш с 60

    2 0 Отговор
    И то в лявата лента, като електричка

    12:33 29.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пачо

    2 0 Отговор
    Хвърляйте багажа да олекне колата и всичко, ще е наред,ще спестите много гориво 0.100 гр. на км.Аз пък карам по инерция по нанагорнището...

    12:35 29.08.2026

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    Като не ползваме магистралата, а си караме по първокласния с 80 до 100! Просто! Като съветите на автора!

    12:37 29.08.2026

  • 6 АЗ ЗНАМ РЕЦЕПТАТА!

    3 1 Отговор
    Купуваш си Москвич, /може и Лада или Великата стена/ и разходите за поддръжка са таквиз, че тези за бензин не ги забелязваш… ни на магистрала, ни на макадам!

    12:38 29.08.2026

  • 7 Демократ

    1 0 Отговор
    Какъв фълъг преход с автомобил бе рова е анти туризъм. Докато караш я си погледнал настрани я си се ударил И тия до тебе пасажери половината спят и не виждат нищо а малките повръщат в торбички и през три минути мрънкат да пи каят. Самолета му е мяката

    Коментиран от #11

    12:38 29.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Радко, кабриото колко харчи със свален гюрук- повече ли🤔❓

    12:40 29.08.2026

  • 9 Ако

    0 0 Отговор
    Жена ви е дебела я сваляте на магистралата и беж към морето! Ако е къщовница на връщане може и пари да е спестила..😁

    12:42 29.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    🚗 Аз си карам със 120-140 км/ч на магистрала,
    ама що ли теА с ЕЛектрокарите карат с
    80- 90 км/ч❗
    Уж токът им бил по ДВА лв на 100 км🤔

    12:44 29.08.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Демократ":

    ДАА ТАКА Е....
    АМА НА ДЕСЕТ ИЛЯДИ МЕТРА ОТ ЗЕМЯТА...
    НЕ МОЖЕШ ДА СЛЕЗНЕШ„ ПО НУЖДА ”ОТ
    „ИЛЮШИН ”ИЛИ „ТУПОЛЕВ”..

    12:50 29.08.2026