Как да намалим разхода на гориво на магистралата

Дългите преходи с автомобил често се превръщат в сериозно изпитание за семейния бюджет, а сред шофьорите продължава да властва схващането, че единственият начин за пестене на гориво е придвижването с възможно най-ниска скорост. В реални условия обаче прекалено бавното шофиране на извънградски трасета създава опасни ситуации, докато прекомерно бързото опразва резервоара за броени часове. Горивната ефективност не е въпрос на чупене на рекорди, а на правилна техника на управление и добра подготовка на превозното средство.

Основният враг на ниския разход при високи скорости е въздушното съпротивление. При увеличаване на темпото от 80 до 130 км/ч аеродинамичното съпротивление нараства четворно, принуждавайки силовия агрегат да работи при значително по-високо натоварване. Този ефект е особено изразен при високопроходимите модели, всъдеходите и автомобилите с допълнителен багажен куфар на покрива. Празна автобокс платформа или неизползвани напречни греди могат да повишат разхода с до 20%, поради което отстраняването на излишните аксесоари преди път е сред първите задължителни стъпки.

Поддържането на равномерно темпо играе ключова роля за постигането на оптимални резултати. Най-висока пикова консумация на гориво се регистрира не при поддържане на постоянна бързина, а при агресивни ускорения и последващи рязки спирания. Плавното предвиждане на пътната обстановка, спазването на дистанция и използването на круиз контрол на открити участъци осигуряват идеален работен режим на двигателя.

Техническото състояние на колелата и правилното използване на спомагателните системи в купето също оказват пряко влияние върху крайната сметка на бензиностанцията. Недостатъчното налягане в гумите увеличава съпротивлението при търкаляне, което автоматично вдига консумацията. Проверката на налягането според предписанията на производителя преди тръгване е от съществено значение. Що се отнася до охлаждането на салона, отворените прозорци са по-икономични единствено при ниски градски скорости до 60-70 км/ч. На магистралата свалените стъкла нарушават обтичането на каросерията до такава степен, че пускането на климатика се превръща в значително по-ефективното и аеродинамично решение.

Не на последно място, общото тегло на превозното средство и планирането на маршрута определят финалния разход. Всеки излишен килограм в багажника изисква допълнителна енергия за ускорение. Изчистването на автомобила от непотребни тежки предмети, съчетано с избягването на чести спирания и работа на студен двигател, гарантира максимална ефективност. Дори маршрут с по-дълъг километраж, но с плавен и спокоен трафик, излиза значително по-евтино от по-кратък път, изпълнен със задръствания и постоянно спиране и тръгване.