Китай планира да построи още 21 000 километра скоростни магистрали

Мащабните инвестиции в инфраструктурата никога не забавят своето темпо, а когато става въпрос за транспортни амбиции от планетарен мащаб, погледът неизменно се насочва към източните пазари, където амбициозните планове се превръщат в реалност с изумителна бързина.

Държавните структури в най-населената държава в светакроят амбициозни планове за следващия петгодишен период, обхващащ времето от 2026 до 2030 година, по време на който страната е решила да пренапише правилата за мобилност и логистична свързаност на своя огромна територия.

Официално изявление на Ся Син, който заема отговорния пост на ръководител на отдела за развитие на инфраструктурата към Националната комисия за развитие и реформи, хвърля обстойна светлина върху грандиозните намерения на правителството в Пекин за идните години.

Според представените официални данни по време на предстоящия петгодишен период в страната ще бъдат изградени впечатляващите 21 000 километра нови високоскоростни магистрали, които на практика ще сложат финалния щрих върху създаването на всеобхватна и модернизирана пътна система.

Този мащабен проект обаче далеч не се изчерпва само с асфалтовите артерии, тъй като успоредно с тях държавният апарат планира да увеличи общата дължина на железопътните линии с още 15 000 километра, като цели две трети от тях ще бъдат предназначени за високоскоростен трафик.

Високопоставеният ръководител подчертава, че основният стратегически приоритет на държавното ръководство е да гарантира желязна свързаност на националната транспортна мрежа, премахвайки всякакви логистични бариери между отделните региони и икономически центрове.

В рамките на същия период строителните войски и специализираните компании ще насочат сериозен ресурс към ускореното изграждане на крайречни магистрали, както и на ключови околовръстни пътища около големите метрополни райони, където трафикът традиционно достига критични нива.

Планът предвижда още целенасочено разширяване на капацитета по най-натоварените транспортни коридори, мащабно развитие на регионалните селски пътища и задължителна модернизация на стратегическите гранични и крайбрежни участъци в страната.

Особено внимание е отделено на сложните географски зони, сред които се открояват важните пътни артерии, водещи на запад от автономния регион Синцзян чак към суровите високопланински територии на Тибет.

Наред с автомобилния транспорт, железопътният сектор ще претърпи истинска технологична революция през следващите пет години, като държавата активно разработвa всеобхватна система от нови стандарти за влакове, способни да развиват безапелационни скорости до 400 километра в час.

Управляващите в Пекин са категорични, че фокусът няма да бъде само върху суровата скорост, а върху търговската ефективност, премахването на тесните места по мрежата и оптимизирането на товарния превоз чрез изграждането на изцяло специализирана железопътна логистична мрежа.

В рамките на тази стратегия се планира пускането в експлоатация на нови товароподемни композиции, които да поддържат оперативни скорости до 200 километра в час, оптимизирайки разпределението на стоките между големите логистични бази в национален мащаб.

Тези амбициозни ходове стъпват на вече изградена солидна основа, като официалната статистическа информация сочи, че до края на 2025 година общата дължина на скоростните шосета в държавата е внушителните 199 400 километра, докато железопътните релси ще покриват разстояние от 165 000 километра.