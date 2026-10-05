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Лимит от 100 км/ч по всички магистрали в Европа

Лимит от 100 км/ч по всички магистрали в Европа

5 Октомври, 2026 11:25 12 138 36

  • магистрали-
  • европа-
  • ограничение

Шокиращата идея идва от Австрия

Лимит от 100 км/ч по всички магистрали в Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Идеята за тотално орязване на скоростта по европейските аутобани отново навлиза в доста радикална фаза. Нова вълна от дискусии в Брюксел бе отпочната след гръмко изявление на австрийския общественик Гюнтер Фелингер-Ян, председател на местния комитет за разширяване на НАТО. В своя публична реч той лансира екстремното предложение за въвеждане на твърда горна граница от 100 км/ч по абсолютно всички магистрални отсечки и скоростни трасета на територията на Европейския съюз. Аргументите за подобна спънка зад волана отново са добре познатите клишета: драстичен срив в броя на тежките инциденти, рязък спад на консумацията на течни горива и скъсване със зависимостта от нефтения внос. Подобен ход обаче неизбежно буди остро недоволство сред шофьорите, вземайки предвид огромната шарения от национални правила в момента – от стандартните 110-130 км/ч в повечето страни до феномена на германските аутобани, където липсва твърд таван, а 130 км/ч е просто препоръчителна стойност.

Преди обаче шофьорите у нас да се хванат за главата е важно да се направи едно ясно уточнение

Зад това предложение за момента не стои никакъв официален директивен проект. Огласената инициатива на Фелингер-Ян няма статут на законодателен акт и въобще не фигурира в дневния ред на европейските институции към днешна дата. Всичко това е от ключово значение, тъй като определянето на максимално позволената скорост и организацията на движението продължават да бъдат суверенна отговорност на всяка отделна държава членка. Макар евробюрократите да имат известни споделени правомощия в сектора на транспорта, от Еврокомисията изрично подчертават, че липсва обща правна рамка, която да унифицира правилата за скорост навсякъде.

Въпреки че Евросъюзът разполага с лостове да приема регламенти в сектора на транспорта, реализирането на подобен общ лимит далеч не е проста задача. За да стане тази идея реалност, е нужно преминаването през тромава законодателна процедура, започваща с официално предложение от ЕК, преминаваща през пълно одобрение от Европейския парламент и Съвета, за да стигне до най-сериозната спънка – съпротивата на самите държави. Политическата цена на подобно решение би била огромна, тъй като свалянето на скоростта от масовите 120-130 км/ч до 100 км/ч означава директно орязване на комфорта на милиони шофьори. Освен това самата ЕК признава, че всеки скоростен режим трябва да бъде съобразен със специфичната геометрия на пътя, качеството на настилката, трафика и екологичната обстановка. Налагането на една универсална цифра за всички типове трасета е абсолютно нерационално от инженерна гледна точка.

Практиката за намаляване на скоростта до 100 км/ч все пак не е съвсем непозната на Стария континент. Нидерландия вече въведе точно такъв таван по магистралите си в определени часови пояси с цел овладяване на вредните емисии. В повечето останали държави обаче се разчита на гъвкави лимити, контролирани от динамични електронни табла според момента на натовареност, метеорологичните условия или нивата на шум. Дори в самата Австрия, откъдето тръгва тази спорна инициатива, стандартното ограничение си остава 130 км/ч, а по-ниски стойности се прилагат само локално в рискови или екологично чувствителни зони.

Един от основните мотиви на застъпниците на бавното каране е икономията на гориво. Вярно е, че при движение със 100 км/ч един двигател с вътрешно горене харчи чувствително по-малко спрямо поддържането на 130 км/ч. Проблемът е, че сметките за отделен автомобил не се пренасят автоматично върху целия транспортен сектор. Авторитетният австрийски автомобилен клуб ÖAMTC категорично опроверга гръмките твърдения, че свалянето на лимита до 100 км/ч ще доведе до 25% общ спад в потреблението на горива на национално ниво. Според техническите анализи на експертите от клуба, реалният ефект върху общата консумация на държавата би бил нищожен – едва няколко процентни пункта. Общественото мнение също е твърдо против подобни ограничения – проучване на ÖAMTC от април 2026 г. показва, че цели 68% от анкетираните настояват за запазване на досегашните 130 км/ч, докато едва 11% подкрепят сваляне на темпото.

По отношение на сигурността, скоростта безспорно е фактор за тежестта на инцидентите и ЕК залага сериозно на нейното управление. Но и тук липсва научно доказателство, че твърдият лимит от 100 км/ч е някакво вълшебно хапче за всички типове европейски магистрали, без оглед на броя платна, интензивността на потока и инфраструктурните дадености. Поради тази причина лансираната идея за общоевропейско ограничение от 100 км/ч за момента остава по-скоро чисто медийна и политическа провокация, отколкото реално подготвян нормативен акт. Преди шофьорите да бъдат принудени да бързат бавно, привържениците на тази фиксация ще трябва да преминат през огромна стена от несъгласие и да докажат, че единната рамка е по-ефективна от гъвкавия национален подход, на който разчитаме и днес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кокор спецова

    14 0 Отговор
    бравууу на колежките

    11:41 05.10.2026

  • 4 Обикновеният

    22 2 Отговор
    човек трябва да страда заради недълновидната политика на не избраните от него случайни уж политици.

    11:42 05.10.2026

  • 5 Стенли

    24 4 Отговор
    Айде де , едно време Васил Найденов , какво пееше , със сто километра в час аз летя , със сто километра в час , аз съм номер едно, така че сто сто кой ти ги дава 😁😁

    Коментиран от #16

    11:42 05.10.2026

  • 6 Анонимен

    18 3 Отговор
    Да сложат ограничения и на автобусите, трамваите, влаковете... що не и на самолетите - с над 50 км/ч да нямат право да се движат по пистата.

    11:42 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Диктор

    14 14 Отговор
    Страхотна идея. Поне да сме взели пример от австрийците. Само тези с БМВта, мерцедеси, аудита и фолксваген голфове ще игнорират закона. Ще икономисваме и гориво. Дано управниците ни да вземат този пример от Австрия, така няма да има повече катастрофи с жертви.

    Коментиран от #12

    11:47 05.10.2026

  • 9 Асоциация на автопроизводителите

    16 2 Отговор
    Тая работа дето са я замислили австрийците нема да стане. Ние що тогава ги произвеждаме тия каруци с по 200, 300 и повече коня - кой ще ги купи за да ги търкаля със 100 км/ч? За електрокарите нема говориме.

    Коментиран от #11

    11:50 05.10.2026

  • 10 Подобни идеи се раждат в нечии глави

    21 2 Отговор
    Като скоростта в градовете да се ограничи до 20 км/ч, за да се опазвала околната среда. Въпреки, че това означава движение на първа скорост, висок разход, силно замърсяване и постоянни задръствания. Предложиха го и у нас.

    11:57 05.10.2026

  • 11 Не се притеснявай

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Асоциация на автопроизводителите":

    Те електрокарите при 2 евро на 100 км за ток няма от какво да пестят!

    11:57 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Що не забранят SUV-тата по 2.5 тона

    13 1 Отговор
    Двигателите с по 5-6000 кубика?

    Коментиран от #19

    12:00 05.10.2026

  • 14 Трагедия

    15 0 Отговор
    Пълен контрол над популацията...
    кво да гледа, кво да яде, кво да прави, как да се лекува, как да кара и т.н.

    12:04 05.10.2026

  • 15 Мисирки ООД

    9 0 Отговор
    "Лимит по всички магистрати в Европа 100 км" и в статията нищо такова.. Някакъв "общественик" (каквото и да значи това), предлагал.. Така и Зеленото бие на всички фронтове.

    12:06 05.10.2026

  • 16 Спокойствие

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Това не се отнася за България, пише че става въпрос за магистралите, каквито тук не същствуват в действителност. Но друго си е да летиш в града с 30-40, 30-40, понякога за малко 50 направооооо най - добре с градския транспорт.

    12:08 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🚓🚓🚓🚓🚓

    9 1 Отговор
    100 не са ли много 🤔
    Защо не предложат 50❓
    А за камионите - 30🚛

    12:15 05.10.2026

  • 21 МП4

    6 1 Отговор
    Закривайте тогава магистралите.

    12:36 05.10.2026

  • 22 хехе

    3 0 Отговор
    Не че нещо, но по нашите тъй наречени магистрали и 100 км си е опасна скорост.

    12:40 05.10.2026

  • 23 Обективен

    4 0 Отговор
    По-голяма икономия на гориво и по чист въздух ще има ,ако се забранят всички чартърни полети ;-)

    12:41 05.10.2026

  • 24 бай Иван Джибрата

    1 0 Отговор
    100 ги прая на вторе уе !!! Познайте каква кола карам ?

    12:41 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мунчо

    3 1 Отговор
    Просто е, глад мори Европа, магистрали вече няма! Същото, като у нас!
    Рундьо, чакаме подаянията от 50 евро!
    Ами,още ги няма!
    Бентлите, ги получиха отдавна!
    Похарчиха ги за Ролсове!
    Гълъба, кога ще си ходи? Ненужен е смешен е!

    12:50 05.10.2026

  • 28 още по добра идея

    4 0 Отговор
    Най добре е да се възстанови английският закон от 1886 г. - пред всеки автомобил да върви човек с червен /може и с цветовете на дъгата - по Брюкселско е/ флаг , който да предупреждава , че идва каруца без коне.

    12:56 05.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 предложение

    4 0 Отговор
    Трябва да се премахнат служебните автомобили на депутатите. Те нямат изпълнителски функции в държавата пък и някои от тях не знаят защо са там.

    13:02 05.10.2026

  • 31 От чужбина

    3 2 Отговор
    Във Великобритания скоростта на магистралите е 70 мили в час. Пресметнато това е 112км/ч. По-високите скорости може да ви кефят, но хем са по-опасни, хем и разхода на гориво започва значително да нараства. Бих казал, че 110км/ч е добра скорост за спокойно каране, намален разход и намален брой катастрофи.

    13:03 05.10.2026

  • 32 Луд Скайуокър

    4 0 Отговор
    Доколкото знам времето е пари а намаляването на скороста е увеличаване на времето до достигане на крайната точка.

    13:04 05.10.2026

  • 33 Ония с фордо

    2 0 Отговор
    Ще ми бъде много интересно това ограничаване на скороста при положение че в Австрия максимално разрушената скорост по междукрадската пътна мрежа е 100 !

    13:11 05.10.2026

  • 34 Арни

    3 0 Отговор
    Хубаво е като се пишат подобни материали, да се събере надеждна информация за скоростта в Германия. Абсолютна глупост е, че там няма ограничение на скоростта и 130 км/ч. са препоръчителни. Просто има участъци, които не са чак толкова много, може би 30%, където няма ограничение на скоростта. В останалите участъци има знаци, които посочват ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА, а не препоръчителна скорост и тя е в свободните участъци 130 км/ч. Където има ремонти може да е 60, 80, 100 км/ч. Наистина Германия е единствената страна в Европа, където има УЧАСТЪЦИ без ограничение на скоростта, но това не важи генерално за всички магистрали, а е указано със знаци там, където е в сила.
    Забележка: имам немска шофьорска книжка от 1980 година.

    13:12 05.10.2026

  • 35 Ти си

    0 0 Отговор
    Скороста е в основата на прогреса ограничаването и намаляването на скороста вече е регрес. .. ..

    13:14 05.10.2026

  • 36 Али Гатор

    2 0 Отговор
    Такива глуписти могат да измислят само хора които ги возят в служебни автомобили на специалните служби на буркани !.

    13:16 05.10.2026