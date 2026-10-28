Ще бъде ли скоро ограничена скоростта по магистралите до 80 км/ч?

Възможността пътуването по швейцарските магистрали да се превърне в изключително бавно и монотонно преживяване вече не е хипотетичен сценарий, а напълно реален план за действие при кризисни ситуации. Изпратени пред сериозна заплаха от недостиг на горива и най-вече на дизел, отговорните институции в Конфедерацията обмислят радикално намаляване на максималната скорост по скоростните трасета от традиционните 120 на едва 80 километра в час. Подобна драстична стъпка би преобърнала изцяло транспортните навици на милиони водачи и би наложила нов ритъм на движение в цялата страна.
Напрежението около енергийните доставки принуди швейцарските власти да посегнат към стратегическите държавни резерви, докато зад кулисите трескаво се изработват аварийни сценарии. В основата на този план за икономии стои именно мащабното ограничаване на скоростта, което според експертите може да доведе до съществено намаляване на разхода на гориво в национален мащаб. Засега обаче експертите и обществеността остават в очакване на конкретни срокове и ясни критерии, при които тези извънредни разпоредби могат да бъдат официално активирани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #4
11:55 28.10.2026
2 Тия там
11:55 28.10.2026
3 Пълни
11:58 28.10.2026
4 гост
До коментар #1 от "Дзак":В Швейцария третокласни пътища няма , винетката е само годишна и струва колкото българската и важи за всички пътища , включително магистралите !! Ида ограничението трябва да е максимум 100 км/ч , който иска да хвърли да хване самолет !
11:58 28.10.2026