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Ще бъде ли скоро ограничена скоростта по магистралите до 80 км/ч?

Ще бъде ли скоро ограничена скоростта по магистралите до 80 км/ч?

28 Октомври, 2026 11:49 705 4

  • магистрали-
  • ограничение на скоростта-
  • 80 км/ч-
  • швейцария

Швейцария обмисля още по-радикална мярка в отговор на недостига на гориво

Ще бъде ли скоро ограничена скоростта по магистралите до 80 км/ч? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Възможността пътуването по швейцарските магистрали да се превърне в изключително бавно и монотонно преживяване вече не е хипотетичен сценарий, а напълно реален план за действие при кризисни ситуации. Изпратени пред сериозна заплаха от недостиг на горива и най-вече на дизел, отговорните институции в Конфедерацията обмислят радикално намаляване на максималната скорост по скоростните трасета от традиционните 120 на едва 80 километра в час. Подобна драстична стъпка би преобърнала изцяло транспортните навици на милиони водачи и би наложила нов ритъм на движение в цялата страна.

Напрежението около енергийните доставки принуди швейцарските власти да посегнат към стратегическите държавни резерви, докато зад кулисите трескаво се изработват аварийни сценарии. В основата на този план за икономии стои именно мащабното ограничаване на скоростта, което според експертите може да доведе до съществено намаляване на разхода на гориво в национален мащаб. Засега обаче експертите и обществеността остават в очакване на конкретни срокове и ясни критерии, при които тези извънредни разпоредби могат да бъдат официално активирани.

По-неприятното за нас е, че ако тази крайна мярка бъде официално въведена на швейцарска територия, тя лесно може да се превърне в заразителен прецедент за цяла Европа, принуждавайки и останалите европейски държави да преосмислят традиционните си ограничения в името на енергоспестяването.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    1 0 Отговор
    Може. Но да ремонтират и първокласните, второкласните и третокласните пътища и да качат тировете от Истанбул към Варна или Дунавски пристанища.

    Коментиран от #4

    11:55 28.10.2026

  • 2 Тия там

    0 1 Отговор
    у шавайцарско може да си върнат и каруците ако сакат,тва там от парите на света са се изчанчили и не струват,който е ходил там знае кво представляват клеветници и пълни скрабове

    11:55 28.10.2026

  • 3 Пълни

    0 1 Отговор
    извращения... С какво ограничението ше спомогне? Ще бликне петрол ли или прсото държавата се бърка там, където не и е работата.вместо да осигури горивата. Скъпи ли са им? Ами нали уж са неутрални или това е само псевдо неутралитет? Българската приказака - да бе мирно седяло, ни би чудо видяло.

    11:58 28.10.2026

  • 4 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    В Швейцария третокласни пътища няма , винетката е само годишна и струва колкото българската и важи за всички пътища , включително магистралите !! Ида ограничението трябва да е максимум 100 км/ч , който иска да хвърли да хване самолет !

    11:58 28.10.2026