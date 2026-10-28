Ще бъде ли скоро ограничена скоростта по магистралите до 80 км/ч?

Възможността пътуването по швейцарските магистрали да се превърне в изключително бавно и монотонно преживяване вече не е хипотетичен сценарий, а напълно реален план за действие при кризисни ситуации. Изпратени пред сериозна заплаха от недостиг на горива и най-вече на дизел, отговорните институции в Конфедерацията обмислят радикално намаляване на максималната скорост по скоростните трасета от традиционните 120 на едва 80 километра в час. Подобна драстична стъпка би преобърнала изцяло транспортните навици на милиони водачи и би наложила нов ритъм на движение в цялата страна.

Напрежението около енергийните доставки принуди швейцарските власти да посегнат към стратегическите държавни резерви, докато зад кулисите трескаво се изработват аварийни сценарии. В основата на този план за икономии стои именно мащабното ограничаване на скоростта, което според експертите може да доведе до съществено намаляване на разхода на гориво в национален мащаб. Засега обаче експертите и обществеността остават в очакване на конкретни срокове и ясни критерии, при които тези извънредни разпоредби могат да бъдат официално активирани.

По-неприятното за нас е, че ако тази крайна мярка бъде официално въведена на швейцарска територия, тя лесно може да се превърне в заразителен прецедент за цяла Европа, принуждавайки и останалите европейски държави да преосмислят традиционните си ограничения в името на енергоспестяването.