BYD обеща да представи първото масово произвеждано електрическо превозно средство с твърдотелна батерия още през 2027-а, но има едно голямо НО

Ключов етап в еволюцията на електрическите превозни средства е преходът към твърдотелни тягови батерии, които обещават повишена плътност на съхранение на енергия и намалено време за зареждане. BYD, най-големият производител на електрически превозни средства в света, обещава да представи първия си модел с твърдотелна батерия следващата година.

BYD започна дейността си като производител на литиево-йонни батерии и остава втори на световния пазар, след CATL. Способността му да оборудва електрическите превозни средства със собствени тягови батерии отчасти помогна на BYD да се превърне в най-големия доставчик на този вид транспорт.

В интервю за Carwow в Испания, изпълнителният вицепрезидент на BYD Stella Li посочи, че компанията също така постига стабилен напредък в производството на твърдотелни тягови батерии. Според нея BYD изучава всички възможни видове тягови батерии в своите лаборатории и се занимава със специализирани изследвания. „Що се отнася до твърдотелните батерии, BYD е водеща, както по отношение на търговското производство, така и на технологиите. За да докажем това, ще пуснем модел следващата година, който ще бъде първият, който ще възприеме тази технология“, призна Stella Li.

Дъщерно дружество, FinDreams, планира да използва неорганичен твърдотелен електролит на базата на литиев тиофосфат с добавен хлор (LPSCl). Прототипни батерийни клетки с капацитет от 20 до 60 Ah са способни да постигнат плътност на съхранение на енергия от 400 Wh/kg. В лабораторни условия сулфидите осигуряват висока йонна проводимост, но увеличаването на производството на този тип батерии досега е било проблематично. Освен това, по време на работа, тяговите батерии са изложени не само на екстремни температури, но и на вибрации, и дизайнът на батерийните клетки трябва да отчита това.

Конкурентите също не бездействат. Toyota планира да пусне на пазара електрически превозни средства с твърдотелни батерии през 2027-2028 г., докато Samsung SDI планира да започне масово производство на такива батерии през 2027 г. Според ръководството на китайската компания FinDreams, компанията ще може да произведе приблизително 1000 твърдотелни батерии през следващата година, но масовото производство няма да започне до 2030 г. Първите електрически превозни средства с такива батерии вероятно ще се появят в гамите на премиум марки като Denza и Yangwang, тъй като това ще улесни оправдаването на по-високата им цена. В допълнение към новото оборудване, разходите за производство на твърдотелни батерии се увеличават поради цената на самите материали. BYD също участва във финансирана от правителството програма за разработване на твърдотелни батерии. Според експерти на BYD, твърдотелните батерии ще съществуват едновременно на пазара с традиционните литиево-йонни батерии в продължение на 15 до 20 години, а процесът на миграция няма да бъде бърз.

Въпреки оптимистичните заглавия за премиера догодина, индустриалните анализи и техническите доклади на SNE Research показват, че обещаният от BYD модел ще бъде по-скоро нишова маркетингова витрина или пилотен прототип за тестове, отколкото реално достъпен сериен автомобил. Използваната от FinDreams сулфидна технология (LPSCl) все още се сблъсква с изключително високи производствени разходи, които надвишават неколкократно тези на стандартните Blade батерии, както и с проблеми с цикличността и механичната устойчивост при постоянни вибрации. Самите технически директори на BYD официално потвърждават пред китайските медии, че мащабното интегриране на технологията в реалната пътна мрежа остава планирано едва за периода след 2030 година.