Разкриха тайната зад огромния успех на BYD

През 2023 година японски инженери разглобяват електромобил BYD Seal до последния болт, за да открият тайната зад успеха на един от най-бързо развиващите се автомобилни производители.. Изводите са събрани в ръководство с над 350 страници, продавано на инженери от Toyota, Honda и Nissan. Изследването показва как китайският производител постига по-ниска цена чрез конструкция с по-малко части и по-тясна връзка между разработката и производството. Един от посочените примери е BYD Atto 3, при който осем основни компонента са обединени в един задвижващ блок, а части се използват в няколко различни модела, което намалява броя на отделните елементи, улеснява сглобяването и ограничава зависимостта от външни доставчици.

Компанията произвежда собствените си батерии, електромотори, електроника и други ключови компоненти като се използват литиево-железно-фосфатни батерии, които са по-евтини и по-стабилни, макар да имат по-ниска енергийна плътност от някои алтернативи.

Американската инженерна компания Caresoft Global също разглобява BYD Seagull, закупен от Китай и изпратен в Съединените щати. Тери Войчовски, президент на Caresoft Global и бивш главен инженер на пикапите на General Motors, определя автомобила като „упражнение по ефективност“. Според него „нещата ще трябва да се променят по радикален начин“, ако западните производители искат да се конкурират с китайските електромобили. Войчовски също посочва, че BYD произвежда сама значителна част от оборудването, включително електромотори, табла, каросерии и фарове. Така компанията контролира повече етапи от производството и използва мащаба си, за да намалява разходите.

Докато малкият Seagull струва около 7500 британски лири в Китай, колата се продава във Великобритания като BYD Dolphin Surf с начална цена от 18 675 британски лири. Разликата се обяснява с транспорт, данък добавена стойност, дилърски маржове, различни изисквания за безопасност и ценовата политика на отделните пазари. Въпреки тези разлики, обаче BYD е продала 51 422 автомобила във Великобритания през 2025 година или с над 6 хиляди бройки повече от Tesla, която е реализирала 45 513 продажби.

Подобни разглобявания не доказват автоматично как ще се представят автомобилите след години експлоатация, но показват защо китайските производители могат да предложат повече оборудване и по-ниска производствена цена, а това вече променя конкуренцията на европейския пазар.