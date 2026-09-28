Ново петно върху амбициите на китайския гигант - BYD изтегля над 183 000 автомобила заради опасен дефект в спирачната система

Китайският автомобилен производител BYD бе принуден да обяви сервизна акция за над 183 000 превозни средства заради сериозен технически проблем с ограничителя на спирачния педал. Подобни случаи напомнят защо европейските регулатори и купувачи подхождат с подчертана резервираност към масираната офанзива на марката на Стария континент. В случая става дума за дефект, който кара стоп-светлините да светят непрекъснато, изпращайки подвеждащи сигнали към останалите участници в движението и създавайки директна предпоставка за тежки пътнотранспортни произшествия.

Детайлите, публикувани от CnEVPost, разкриват доста притеснителна картина относно качеството на вложените компоненти. Поради използването на евтини и нестабилни материали, пластмасовият ограничител на педала се напуква и се разпада в процеса на експлоатация. В резултат на това стоп-светлините остават постоянно включени, дори когато кракът на водача изобщо не е върху спирачката. Това дезориентира шофьорите отзад и блокира реалната предвидимост на пътя.

Потърпевши от сервизната кампания са превозни средства, произведени в периода между 2014 и 2022 година. Основната част от засегнатите машини са от кросоувъра Tang — над 142 000 бройки, включващи както хибридните версии DM-i, така и чистите електромобили. Към тях се прибавят и повече от 40 000 седана от гамата Qin. Прави впечатление, че безплатното отстраняване на дефекта се покрива официално единствено на територията на Китай, което оставя всички собственици на паралелно внесени автомобили в Европа и съседните региони сами да плащат за безопасността си в местните сервизи.

Иронията се крие във факта, че Tang и Qin са сред най-старите продуктови линии на китайския бранд, чиито продажби в Китай постепенно затихват. И макар че BYD продължава да бълва рекордни обеми и да парадира с над 440 000 реализирани „зелени“ автомобила само за месец август, подобни пропуски в базовото качество покачват скептицизма в Европа. Зазиждането на пазарния дял с евтин каучук и нестабилна пластмаса за пореден път поставя въпроса дали агресивното нискобюджетно производство не се случва за сметка на човешкия живот.