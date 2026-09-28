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Ново петно върху амбициите на китайския гигант - BYD изтегля над 183 000 автомобила заради опасен дефект в спирачната система

Ново петно върху амбициите на китайския гигант - BYD изтегля над 183 000 автомобила заради опасен дефект в спирачната система

28 Септември, 2026 11:08 1 635 11

  • byd-
  • проблем-
  • ниско качество-
  • сервизна акция

Докато пекинската пропаганда продължава да проповядва за превъзходството на своите електрифицирани возила, поредният мащабен сервизен дефект разкрива компромисите с качеството при азиатския мастодонт

Ново петно върху амбициите на китайския гигант - BYD изтегля над 183 000 автомобила заради опасен дефект в спирачната система - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен производител BYD бе принуден да обяви сервизна акция за над 183 000 превозни средства заради сериозен технически проблем с ограничителя на спирачния педал. Подобни случаи напомнят защо европейските регулатори и купувачи подхождат с подчертана резервираност към масираната офанзива на марката на Стария континент. В случая става дума за дефект, който кара стоп-светлините да светят непрекъснато, изпращайки подвеждащи сигнали към останалите участници в движението и създавайки директна предпоставка за тежки пътнотранспортни произшествия.

Детайлите, публикувани от CnEVPost, разкриват доста притеснителна картина относно качеството на вложените компоненти. Поради използването на евтини и нестабилни материали, пластмасовият ограничител на педала се напуква и се разпада в процеса на експлоатация. В резултат на това стоп-светлините остават постоянно включени, дори когато кракът на водача изобщо не е върху спирачката. Това дезориентира шофьорите отзад и блокира реалната предвидимост на пътя.

Потърпевши от сервизната кампания са превозни средства, произведени в периода между 2014 и 2022 година. Основната част от засегнатите машини са от кросоувъра Tang — над 142 000 бройки, включващи както хибридните версии DM-i, така и чистите електромобили. Към тях се прибавят и повече от 40 000 седана от гамата Qin. Прави впечатление, че безплатното отстраняване на дефекта се покрива официално единствено на територията на Китай, което оставя всички собственици на паралелно внесени автомобили в Европа и съседните региони сами да плащат за безопасността си в местните сервизи.

Иронията се крие във факта, че Tang и Qin са сред най-старите продуктови линии на китайския бранд, чиито продажби в Китай постепенно затихват. И макар че BYD продължава да бълва рекордни обеми и да парадира с над 440 000 реализирани „зелени“ автомобила само за месец август, подобни пропуски в базовото качество покачват скептицизма в Европа. Зазиждането на пазарния дял с евтин каучук и нестабилна пластмаса за пореден път поставя въпроса дали агресивното нискобюджетно производство не се случва за сметка на човешкия живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    1 8 Отговор
    Русофилите са болни. Те се счупиха да повтарят, че китайските коли били евтини и качествени. Нищо, че никой от тях няма китайска кола и не знае.

    Коментиран от #4

    11:11 28.09.2026

  • 2 Тукашна пропаганда

    8 0 Отговор
    "Докато пекинската пропаганда продължава да проповядва за превъзходството на своите електрифицирани возила, поредният мащабен сервизен дефект разкрива компромисите с качеството при азиатския мастодонт"


    Това е точно на принципа "крадеца вика дръжте крадеца"

    В момента правите пропаганда, колко са некачествени произведените през 2026 година китайски автомобили, като давате за пример произведен през 2014 автомобил. Точно от времето когато Илон Мъск в едно интервю като му зададоха въпроса дали се притеснява от BYD, се изсмя и попита " Абе вие въобще виждали ли сте Колко са зле тези автомобили"

    11:16 28.09.2026

  • 3 Тукашна пропаганда

    7 2 Отговор
    Само че след 2020 Илон Мъск коренно си промени мнението за BYD, а след 2023 абсолютно всички шефове на автомобилни компании си признаха, че китайците, а не само BYD ги настигат както по технологии така и по качество. А от 2025 направо са в шок как вече са ги изпреварили.

    И на този фон давате пример от 2014?

    11:18 28.09.2026

  • 4 Не разбрах

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Какво ще е причината шефовете на европейски и американски автомобилни производители да твърдят, че китайските автомобили вече ги настигат по качество и изпреварват по технологии?

    Дали шефът на ford, който ежедневно кара личния си автомобил xiaomi не говори от личен опит? Или и на него лично Путин му плаща да хвали китайските автомобили?

    11:21 28.09.2026

  • 5 Инж1

    2 2 Отговор
    Абе много приказки срещу американските и особено европейските производители!?!?!?
    Ама автомобилостроенето не е лесна работа!!!! Не става само с пропаганда!!!!

    11:22 28.09.2026

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор
    Пф.. даже Тойота изтеглят по няколко милиона автомобила за една кампания. В последните 10 години почти всички коли на планетата са били изтегляни поне по веднъж, просто се случва тихомълком в дилърството. Следващото нещо, което ще ни наврат ще оправдаят с всичките коли, които не са ходили до дилъра.

    11:26 28.09.2026

  • 7 През 2014

    4 1 Отговор
    Все още произвеждаха бледи копия на европейски и японски модели. Така че това са го изкопирали от някъде и са го произвели с нискокачествен материал.

    Днес е съвсем различно - всичко си проектират самостоятелно от нулата, включително С помощта на топ европейски инженери откраднати от топ производители.

    Днес цял свят копира от китайците и като не може да си проектира или произведение нещо самостоятелно, го купува на готово от китайците. Дори Toyota просто лепи емблема на китайски електромобил и го продава като Toyota на китайците.

    Това са факти които никой не може да отрече! Така че всеки сам може да си прецени кой пропагандира и какво!

    11:29 28.09.2026

  • 8 Госあ

    4 0 Отговор
    Според публично достъпната информация, само няколко големи изтегляния в Китай вече са включили над 5,5 милиона автомобила Тесла през периода 2024-2026. Освен това, само през 2024 г. в САЩ Tesla е изтеглила над 5,1 милиона автомобила, което я прави производителят с най-много изтеглени автомобили в САЩ за годината. При Европейските производители, заради риск от счупване на болтове на кормилната система, засягащо потенциално над 4 милиона автомобила в световен мащаб. От тях около 2,16 млн. са VW (Golf, Tiguan, Touran, Caddy), над 1 млн. Škoda, 700 000 Audi и 200 000 Seat .

    Коментиран от #9

    11:40 28.09.2026

  • 9 Да не забравяме

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    Колелата на електромобилите на Toyota започнаха да падат още преди да ги пуснат в продажба и на шепата бройки които бяха продадени преди да разберат, че падат колелата, бяха спряни от движение за 6 месеца докато от Toyota успеят да проектират болт за колело, за да им ги сменят.

    Така че и на най-добрите се случва!

    Коментиран от #11

    11:47 28.09.2026

  • 10 ои8уйхътгрф

    0 2 Отговор
    Калпава пластмаса на стоп-машинката било "опасен дефект в спирачната система" ??? Сериозно??? Не трябва да се случва разбира се, но чак пък "опасен дефект" НЕ Е...

    Спирачките работят ли? Работят... Светели стоповете постоянно? След 5 секунди шофьора отзад схваща, че колата пред него има повреда и внимава повече за нейното движение... Ако стоповете НЕ светваха когато трябва Е проблем, това е дреболия...

    11:50 28.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.