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Китайските електромобили изместват традиционните производители в Европа

Китайските електромобили изместват традиционните производители в Европа

25 Септември, 2026 18:25 423 9

  • byd-
  • ford-
  • европа-
  • продажби

BYD е на път да надмине Ford

Китайските електромобили изместват традиционните производители в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Пазарната динамика на Стария континент бележи поредния си исторически обрат, който само преди няколко години изглеждаше немислим. Мащабен статистически анализ на регистрираните нови автомобили в Европа показва, че китайският технологичен и автомобилен гигант BYD е на прага да задмине по обем на продажбите утвърдения американски производител Ford.

Данните за първите осем месеца на годината показват, че китайската марка е регистрирала 234 099 нови превозни средства на европейския пазар, което представлява ръст от впечатляващите 144.1% спрямо предходната година. С тези темпове BYD се доближава опасно близо до традиционния гигант Ford, чиито регистрационни резултати бележат спад от 14.4% до общо 244 938 автомобила за същия отчетен период.

Разликата между двете компании се стопява до едва малко над 10 800 бройки, което предвещава смяна на местата в близко бъдеще, особено предвид възходящия тренд на азиатския производител и затрудненията на синия овал на европейска сцена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    2 2 Отговор
    Най-любимата ми кола, която избирам, е Форд Таурус 1998.

    Коментиран от #4

    18:35 25.09.2026

  • 2 Статистически е доказано

    1 0 Отговор
    Мащабен статистически анализ на регистрираните нови автомобили в Европа показва, че китайският технологичен и автомобилен гигант BYD е на прага да задмине по обем на продажбите утвърдения американски производител Ford.

    18:36 25.09.2026

  • 3 Статистически е доказано

    0 0 Отговор
    Данните за първите осем месеца на годината показват, че китайската марка е регистрирала 234 099 нови превозни средства на европейския пазар, което представлява ръст от впечатляващите 144.1%

    18:38 25.09.2026

  • 4 екзотични дърти таратайки

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    масовият избор е друг и вече твърдо електрически

    18:38 25.09.2026

  • 5 Ами

    1 0 Отговор
    Форд си изядоха златните кокошки и сега китайски кyкyвици снaсят в техните полози😐

    18:38 25.09.2026

  • 6 Статистически е доказано

    0 0 Отговор
    При 144 процента ръст, още през следващите два три месеца ще замине ford и ще погне следващия! И така един по един.

    Но това е само върха на айсберга. Китайците са като дроновете, които унищожават танкове - не е важен размерът, а бройката.

    Китайците имат много на брой марки, които са с малките си продажби стоят под радара, но ако ги събереш като общи продажби, китайците вече завладяват Европейския пазар изключително бързо. И не само Европейския.

    18:41 25.09.2026

  • 7 Валентина

    0 0 Отговор
    40 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    18:41 25.09.2026

  • 8 Тоалетна Хартия

    0 0 Отговор
    Те европейските са си китайски, но с други ламарини!!!Коя европейска електричка ползва собствени батерии??!!

    18:43 25.09.2026

  • 9 Васил

    0 0 Отговор
    Китайците добре копираха дизайна на Европейските коли ама не успяха да копират качеството.

    18:55 25.09.2026