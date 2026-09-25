Китайските електромобили изместват традиционните производители в Европа

Пазарната динамика на Стария континент бележи поредния си исторически обрат, който само преди няколко години изглеждаше немислим. Мащабен статистически анализ на регистрираните нови автомобили в Европа показва, че китайският технологичен и автомобилен гигант BYD е на прага да задмине по обем на продажбите утвърдения американски производител Ford.
Данните за първите осем месеца на годината показват, че китайската марка е регистрирала 234 099 нови превозни средства на европейския пазар, което представлява ръст от впечатляващите 144.1% спрямо предходната година. С тези темпове BYD се доближава опасно близо до традиционния гигант Ford, чиито регистрационни резултати бележат спад от 14.4% до общо 244 938 автомобила за същия отчетен период.
Разликата между двете компании се стопява до едва малко над 10 800 бройки, което предвещава смяна на местата в близко бъдеще, особено предвид възходящия тренд на азиатския производител и затрудненията на синия овал на европейска сцена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
Коментиран от #4
18:35 25.09.2026
2 Статистически е доказано
18:36 25.09.2026
3 Статистически е доказано
18:38 25.09.2026
4 екзотични дърти таратайки
До коментар #1 от "Диктор":масовият избор е друг и вече твърдо електрически
18:38 25.09.2026
5 Ами
18:38 25.09.2026
6 Статистически е доказано
Но това е само върха на айсберга. Китайците са като дроновете, които унищожават танкове - не е важен размерът, а бройката.
Китайците имат много на брой марки, които са с малките си продажби стоят под радара, но ако ги събереш като общи продажби, китайците вече завладяват Европейския пазар изключително бързо. И не само Европейския.
18:41 25.09.2026
7 Валентина
0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0
18:41 25.09.2026
8 Тоалетна Хартия
18:43 25.09.2026
9 Васил
18:55 25.09.2026