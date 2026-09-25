Китайските електромобили изместват традиционните производители в Европа

Пазарната динамика на Стария континент бележи поредния си исторически обрат, който само преди няколко години изглеждаше немислим. Мащабен статистически анализ на регистрираните нови автомобили в Европа показва, че китайският технологичен и автомобилен гигант BYD е на прага да задмине по обем на продажбите утвърдения американски производител Ford.

Данните за първите осем месеца на годината показват, че китайската марка е регистрирала 234 099 нови превозни средства на европейския пазар, което представлява ръст от впечатляващите 144.1% спрямо предходната година. С тези темпове BYD се доближава опасно близо до традиционния гигант Ford, чиито регистрационни резултати бележат спад от 14.4% до общо 244 938 автомобила за същия отчетен период.

Разликата между двете компании се стопява до едва малко над 10 800 бройки, което предвещава смяна на местата в близко бъдеще, особено предвид възходящия тренд на азиатския производител и затрудненията на синия овал на европейска сцена.