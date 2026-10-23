Новини
Авто »
Хиляди на опашка за новия Hyundai Tucson

Хиляди на опашка за новия Hyundai Tucson

23 Октомври, 2026 16:00 2 893 7

  • hyundai-
  • tucson-
  • нова генерация

Новата генерация на модела счупи рекордите по предварителни поръчки още в първия ден

Хиляди на опашка за новия Hyundai Tucson - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вълна от небивал интерес заля пазара в Южна Корея, където петото поколение на популярния SUV модел Hyundai Tucson успя да задмине собствените си исторически постижения само часове след старта на официалния прием на заявки. Само за първия ден корейският производител регистрира впечатляващите 15 045 поръчки, което представлява ръст от близо 39 процента спрямо пазарния дебют на предшественика му през есента на 2020 година. Въпреки значително по-високата им цена спрямо стандартните модификации, над половината от бъдещите собственици категорично залагат на хибридния вариант.

Хиляди на опашка за новия Hyundai Tucson

На вътрешния пазар цените на новия модел стартират от 31.4 милиона вона (около 21 170 евро) за базовия бензинов вариант, докато хибридната модификация започва от 36.15 милиона вона (около 24 375 евро) с включени местни данъчни облекчения и формира 55 процента от общия обем на първоначалните заявки. Купувачите масово се насочват към най-високите нива на лукс и оборудване, като топ изпълнението Inspiration бележи скок в популярността си от 29 на 44 процента. Потребителите демонстрират търсене и към базовото ниво H-Pick, докато офроуд насочената версия XRT привлича по-нишов интерес.

Хиляди на опашка за новия Hyundai Tucson

Мащабната смяна на поколенията носи на Tucson не само изцяло преработена естетика, но и нараснали физически размери – каросерията е удължена с 60 милиметра и разширена с 40 милиметра, а междуосието печели допълнителни 30 милиметра. Практичността в ежедневието е повишена благодарение на задните врати, които вече се разтварят под впечатляващия ъгъл от 83 градуса, улезнявайки достъпа до купето и монтажа на детски столчета, докато базовият обем на багажното отделение достигна щеклите 645 литра.

Хиляди на опашка за новия Hyundai Tucson

Дизайнерският език е решен в новата фирмена концепция Art of Steel, отличаваща се с ефектни вертикални дневни светлини с H-образна форма, тънка светлинна ивица и изразителни арки на колелата, придащи на кросоувъра внушителна стойка. Под капака на бензиновата модификация работи усъвършенстван 1.6-литров турбоагрегат с мощност 193 конски сили и 260 Нм въртящ момент. Ключова техническа новост е подмяната на досегашната седемстепенна роболизирана кутия с нова, изключително плавна осемстепенна хидромеханична автоматична трансмисия.

Хиляди на опашка за новия Hyundai Tucson

Хибридната система също бележи сериозно техническо развитие, генерирайки обща системна мощност от 245 конски сили при забележителна горивна ефективност и среден разход от едва 5.7 литра на изминати сто километра. Инженерите на марката са преработили окачването, подсилили са структурата на каросерията и са разширили използването на акустични стъкла за максимален комфорт. В салона традиционното табло е отстъпило място на минималистичен преден екран и голям централен сензорен дисплей, работещ с новата мултимедийна платформа Pleos Connect с диагонал до 17 инча, а пакетът от системи за сигурност включва девет въздушни възглавници и модерни асистенти за автономно шофиране.

Хиляди на опашка за новия Hyundai Tucson


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    4 4 Отговор
    Ма що Корейците не се редят на опашка за Китайските бракми чудно????

    16:06 23.10.2026

  • 2 мда

    2 1 Отговор
    Бият се за него. Последни бройки.

    16:26 23.10.2026

  • 3 Оня

    5 1 Отговор
    Интересно!!!А защо румънците не се редят на опашка за Дачия!!!

    16:34 23.10.2026

  • 4 Борката

    6 1 Отговор
    В България на цени от 50 000 евро.
    Не купувам две китсийчета за мен и за жената. Ще остане и за почерпка. Обилно!

    16:39 23.10.2026

  • 5 Зико

    0 0 Отговор
    Гони с тъпнята на Санта Фе всякакви мераци за покупка! Мога ли да го заобля с рендето? Чакаме Москвич кабрио!

    16:44 23.10.2026

  • 6 Оги

    1 0 Отговор
    Ръбатите форми на Санта Фе, 2024,не доведоха
    до покачване на продажбите в световен мащаб. Напротив, увеличиха желанието за покупки на други смислени автомобили!

    16:49 23.10.2026

  • 7 авто маниак

    0 0 Отговор
    Луда работа , американците се бият за РАВ4 , арабите за Прадо , руснаците за Лексус

    17:20 23.10.2026