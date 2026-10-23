Хиляди на опашка за новия Hyundai Tucson

Вълна от небивал интерес заля пазара в Южна Корея, където петото поколение на популярния SUV модел Hyundai Tucson успя да задмине собствените си исторически постижения само часове след старта на официалния прием на заявки. Само за първия ден корейският производител регистрира впечатляващите 15 045 поръчки, което представлява ръст от близо 39 процента спрямо пазарния дебют на предшественика му през есента на 2020 година. Въпреки значително по-високата им цена спрямо стандартните модификации, над половината от бъдещите собственици категорично залагат на хибридния вариант.

На вътрешния пазар цените на новия модел стартират от 31.4 милиона вона (около 21 170 евро) за базовия бензинов вариант, докато хибридната модификация започва от 36.15 милиона вона (около 24 375 евро) с включени местни данъчни облекчения и формира 55 процента от общия обем на първоначалните заявки. Купувачите масово се насочват към най-високите нива на лукс и оборудване, като топ изпълнението Inspiration бележи скок в популярността си от 29 на 44 процента. Потребителите демонстрират търсене и към базовото ниво H-Pick, докато офроуд насочената версия XRT привлича по-нишов интерес.

Мащабната смяна на поколенията носи на Tucson не само изцяло преработена естетика, но и нараснали физически размери – каросерията е удължена с 60 милиметра и разширена с 40 милиметра, а междуосието печели допълнителни 30 милиметра. Практичността в ежедневието е повишена благодарение на задните врати, които вече се разтварят под впечатляващия ъгъл от 83 градуса, улезнявайки достъпа до купето и монтажа на детски столчета, докато базовият обем на багажното отделение достигна щеклите 645 литра.

Дизайнерският език е решен в новата фирмена концепция Art of Steel, отличаваща се с ефектни вертикални дневни светлини с H-образна форма, тънка светлинна ивица и изразителни арки на колелата, придащи на кросоувъра внушителна стойка. Под капака на бензиновата модификация работи усъвършенстван 1.6-литров турбоагрегат с мощност 193 конски сили и 260 Нм въртящ момент. Ключова техническа новост е подмяната на досегашната седемстепенна роболизирана кутия с нова, изключително плавна осемстепенна хидромеханична автоматична трансмисия.

Хибридната система също бележи сериозно техническо развитие, генерирайки обща системна мощност от 245 конски сили при забележителна горивна ефективност и среден разход от едва 5.7 литра на изминати сто километра. Инженерите на марката са преработили окачването, подсилили са структурата на каросерията и са разширили използването на акустични стъкла за максимален комфорт. В салона традиционното табло е отстъпило място на минималистичен преден екран и голям централен сензорен дисплей, работещ с новата мултимедийна платформа Pleos Connect с диагонал до 17 инча, а пакетът от системи за сигурност включва девет въздушни възглавници и модерни асистенти за автономно шофиране.