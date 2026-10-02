Подробно за новия Tucson, който ще се продава и в България

Hyundai представи петото поколение Tucson създаден за европейските пазари в чешкия производствен център на марката. Отхвърляйки консервативните стилистични норми, корейският производител е възприел новаестетическа философия, наречена „Art of Steel“, която променя изцяло формите с които бяхме свикнали до момента и веднага го отличава в все по-насищения сегмент на кросоувърите.

По отношение на размерите, Tucson от пето поколение се разширява значително във всички посоки – удължава се с 5 сантиметра до 4,56 метра, разширява се с 3,5 сантиметра до 1,90 метра и придобива 2 сантиметра височина, като междуосието се удължава с 4 сантиметра до 2,72 метра. Тази удължена архитектура се подчертава от издути колесни арки и светлинен подпис, наречен „H-Edge“, който отразява характерните стилови елементи от Ioniq 3, като същевременно дава приоритет на внушителните хоризонтални пропорции. В задната част усъвършенстваните светлинни модули с до 25 600 отделни LED пиксела осигуряват изтънчени анимационни последователности, допълнени от свежи дизайни на алуминиеви джанти с размер от 17 до 20 цола и изразителни нови варианти за боя като Moonlake Blue и Ignite Red.

В салона Hyundai радикално е преработила потребителската среда в съответствие с дизайнерската си философия „Curve of Upholstery“, съчетавайки висококачествени тактилни повърхности с практична архитектура на разделено табло, която умело запазва физическите контроли за основните функции. 9,9-инчовият приборен панел, ориентиран към водача, е разположен директно в зрителното поле, докато селекторът на предавките е преместен към кормилната колона, за да се освободи обширно пространство за съхранение на централната конзола. Доминиращ елемент на таблото е огромен 12,9- или 17-инчов инфоразвлекателен интерфейс, работещ с Pleos Connect – усъвършенствана платформа, задвижвана от операционната система Android Automotive – заедно с гласовия асистент Gleo AI, и потапяща аудиосистема Bang & Olufsen.

Практичността е допълнително подчертана от ергономичните седемкамерни седалки с пневматично регулиране, предлагащи режим за дрямка с пълно накланяне, плъзгаща се задна седалка с разделяне 40:20:40 и пространство в багажника, което достига 695 литра.

Под каросерията моделната гама от пето поколение бележи решителна промяна в стратегията, като напълно премахва дизеловите варианти и вместо това залага на усъвършенствана гама от електрифицирани и двигатели с вътрешно горене. Купувачите могат да избират между 1,6-литров бензинов двигател T-GDI с турбокомпресор, надежден пълнохибриден двигател с мощност 238 конски сили или мощен плъг-ин хибрид, съчетаващ 1,6-литровия турбо двигател с батерия от 17,1 кВт·ч, осигуряващ приблизителен пробег от 81 километра на чисто електрическа тяга, както и нов „HEV Stay Mode“ за климатизация при спрян автомобил.