Hyundai се готви да се противопостави на Ford Bronco с нов безкомпромисен всъдеход на рама

Южнокорейският гигант Hyundai прави устремена крачка към един от най-оспорваните и доходоносни автомобилни сегменти – този на класическите офроудери с носеща рама. Сегментът, доминиран от утвърдени легенди като Ford Bronco и Jeep Wrangler, скоро може да посрещне изключително сериозен претендент. Публикувано патентно изображение разкрива серийната визия на всъдехода, базиран върху атрактивната концепция Boulder.

Патентното заявление беше регистрирано в индийското ведомство за интелектуална собственост, предоставяйки първи ясен поглед върху производствените форми. Макар да запазва бруталния си силует, серийният вариант е омекотил някои от по-екстремните дизайнерски решения на изложбения прототип. Външността следва новата стилистична философия Art of Steel, отличаваща се с масивен преден капак, вертикални LED светлинни елементи, изразена защитна скара под двигателя и открити тегличи.

Профилът на автомобила залага на квадратни арки на калниците, стабилна пластмасова облицовка на каросерията и подчертано високи офроуд гуми. В задната част прави впечатление външно монтираното резервно колело, придружено от падащо стъкло на петата врата – конструктивен елемент, познат от най-коравите представители на сегмента.

Вътрешното пространство все още се пази в тайна, но архитектурата на кабината ще бъде ориентирана към функционалността. Очакват се версии с пет и седем места, изградени от водоустойчиви и износоустойчиви материали. Мултимедийната система Pleos Connect ще се базира на Android Automotive с интегриран гласов асистент Gleo AI и възможност за безжични актуализации. От решаващо значение за ергономията е запазването на масивни физически бутони за управление на задвижването – включително превключването на по-бавни предавки и блокировките на диференциалите.

Техническата платформа ще заложи на изцяло новичка рамкова конструкция, изработена от американска стомана. Въпреки че моделът може да сподели общи компоненти с пикапа KIA Tasman, от Hyundai насочват проекта предимно към нуждите на северноамериканския пазар. Инженерният екип предвижда широка гама от задвижвания: 2.5-литров бензинов турбомотор в хибридна система с около 330 конски сили, plug-in хибридна модификация с 400 конски сили, както и изцяло електрическа версия. За определени глобални пазари е възможно внедряването и на познатия 2.2-литров турбодизел с 207 конски сили, съчетан с 8-степенна автоматична трансмисия.

За преодоляване на тежки терени автомобилът ще разполага със задвижване на четирите колела, независимо предно окачване, твърд заден мост, механични блокировки и функционалност за завиване на място. Очаква се серийното производство да бъде базирано в модерния комплекс Metaplant America в Джорджия, САЩ, като офроудърът е сред ключовите модели в стратегията на бранда за пускане на 36 нови и обновени автомобила до краят на десетилетието.