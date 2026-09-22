Петото поколение на Hyundai Tucson излeзe на сцената (ВИДЕО)

Южнокорейският автомобилен гигант Hyundai официално разбули петото поколение на един от най-успешните си модели в глобален мащаб – кросоувъра Tucson. Родната премиера на популярното SUV разкрива сериозна метаморфоза, обхващаща както външната естетика и габаритите, така и технологичното оборудване в купето, съчетано с подобрена динамика под предния капак.

Инженерите от Сеул са разширили пропорциите на автомобила, за да осигурят повече простор и функционалност. Моделът е пораснал с 60 мм на дължина и с 40 мм на ширина спрямо силно продавания си предшественик, а разстоянието между двете оси е увеличено с 30 мм. Това конструктивно увеличение гарантира по-обемно пространство за главите на пътуващите на втория ред. Качването и слизането от купето също са значително улеснени благодарение на оптимизираната кинематика и по-широкия ъгъл на отваряне на задните врати.

Стилистичният език на новия Hyundai Tucson залага на по-остри ръбове и строги ъгловати форми. В предницата правят впечатление вертикално разположените дневни светлини, съчетани с дискретна диодна лента, а задната част разчита на изцяло нов светлинен подпис. За почитателите на приключенията извън асфалтовото покритие корейците предлагат изпълнението XRT, отличаващо се с по-агресивна радиаторна решетка, допълнителни защитни панели по дъното на каросерията и специфични уширения на калниците.

Интериорът изненадва с изчистена архитектура и дигитална застъпеност. На борда е интегрирано ново табло с дигитално контролно табло пред шофьора и централен сензорен дисплей, който в зависимост от нивото на оборудване се предлага с диагонал от 12,9 или внушителните 17 инча. Новата мултимедийна архитектура Pleos Connect внедрява изкуствен интелект чрез гласовия асистент Gleo AI и осигурява възможност за инсталиране на външни приложения. За удобство при шофиране и запазване на добрата ергономия, Hyundai запазва класическите физически бутони за управление на най-важните функции.

Сред технологичните иновации открояваща се роля играе асистентът за заден ход. Системата запомня траекторията на току-що изминатия отсег и е способна самостоятелно да управлява волана, за да върне кросоувъра обратно по същата линия – функция, която спасява положението при попадане в тесни задънени улици. От компанията обаче изрично уточняват, че става дума за помощно маневриране, а не за напълно автономен изход от паркомясто.

Високото ниво на безопасност се допълва от превантивна система, която при ниска скорост ограничава тягата и активира спирачките, ако затече опасност от грешно натискане на педала на газта вместо този за спирането. Системата за периметров оглед осигурява пълна видимост около колата, а функцията Ground View прожектира върху дисплея виртуална картина на настилката директно под предния мост.

За пазара в Южна Корея гамата от задвижващи агрегати стъпва върху 1,6-литров турбобензинов двигател. Базовият вариант генерира приблизително 190 конски сили – с 13 к.с. повече спрямо миналата генерация – и вече се куплира с класически 8-степенен автоматик с хидротрансформатор, заменил досегашната 7-степенна трансмисия с двоен съединител.

Пълният хибриден вариант повишава системната си мощност до около 242 к.с., като според измерванията на производителя постига комбиниран разход от едва 5,7 литра бензин на 100 км по корейския изпитателен стандарт. Данните за зареждащия се в мрежата plug-in хибрид ще бъдат разкрити на по-късен етап.

Официалният старт на продажбите и ценовите листи за родната Южна Корея ще бъдат обявени през октомври. Графикът за премиерите на европейския и останалите световни пазари, заедно със специфичните технически характеристики за тях, предстои да бъде разкрит допълнително.