Първи тест и БГ цени на новия Hyundai Ioniq 3

Инстанбул, Турция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Предвид китайската инвазия и усилията на европейските производители в тази насока, предизвикателството пред корейските инженери беше изключително сложно, но резултатът вече е тук. Наш екип се отправи директно към Истанбул, за да се докосне отблизо до един от най-очакваните електрически модели на корейците – Hyundai Ioniq 3, който ще се произвежда в Турция, но е проектиран в и за Европа. Идеята ни бе да разберем дали този кандидат за европейския престол има необходимите оръжия да прегази конкуренцията. Ето и впечатленията ни.

Екстериор

Визуално Hyundai Ioniq 3 чупи познатите за корейската марка канони. Корейците упорито отказват да го нарекат стандартен хечбек или поредния компактен кросоувър, залагайки на дефиницията „аеро хечбек“. Нисък но с доста приличен клиренс от 156 мм и с изключително агресивна клиновидна силуетна линия, автомобилът е създаден с една основна цел – да разрязва въздушната струя или с други думи - да е максимално аеродинамичен.

Поради тази причина не можем да се сърдим на дизайнерите за недотам "италианското" излъчване на колата. Дизайнът дебютира с новата стилистична философия на марката, наречена "Изкуство от стомана". Габаритите му от 4 155 мм дължина и 1 505 мм височина го позиционират хитро в пространството между градските малчугани и по-обемните семейни модели.

Острите ръбове, оформени с геометрична педантичност, пък придават на каросерията драматично излъчване, което трудно може да остане незабелязано в градския поток, недависимо дали го харесвате или не. С други думи външният вид е доста различен от досегашните компактни модели на корейците, и макар да не е в ретро-забавен стил, като конкурента си Renault 4, впечатлява с футуристични форми. На нас определено ни хареса.

Интериор

N Line и стандартното изпълнение на интериора

Влизането в салона разкрива доста повече от корейското инженерство. Архитектурата на платформите за електрически превозни средства осигурява вътрешно пространство, което категорично надхвърля външните габарити на каросерията. Въпреки че външно съперничи на B-сегмента, вътрешното усещане за широта съответства на далеч по-големи автомобили. Междуосието е разтеглено максимално, премествайки втория ред седалки назад и осигурявайки щедро място за краката на пътниците.

Макар външно да изглежда купеобразен, линията на покрива запазва сравнително равна форма, предпазвайки пространството над главите на пасажерите отзад от скосяване. Кокпитът пък въвежда за първи път в Европа новата мултимедийна система Pleos Connect. Огромният централен дисплей предлага светкавични реакции и логичен интерфейс.

Най-радващият факт за всеки истински автомобилен ентусиаст обаче е запазването на физическите бутони. Въртящите се контролери за климатизацията и силата на звука, съчетани с масивните лостчета зад волана, осигуряват перфектен баланс между дигитална забава и аналогова ергономия. Практичността се допълва от доста приличния багажник за този клас автомобили с обем от 441 литра, разполагащ и с подподово отделение за прибиране на кабелите за зареждане.

Двигател, батерия и ходови характеристики

Под интересната външност се крие модифицирана версия на доказаната архитектура E-GMP. За задвижването отговарят два варианта. Базовото изпълнение разполага с електромотор с мощност 147 к.с. на предния мост и батерия с капацитет 42.2 kWh, осигуряваща около 340 км пробег. Версията с голям пробег разчита на батерия с капацитет 61 kWh, която обещава преход от над 497 км с едно зареждане и доставя мощност на същия агрегат, която е 135 конски сили. Първата батерия е с клетки на китайската CATL, а по-мощната с такива на Samsung. Интересното е, че по-малката батерия осигурява повече мощност с 12 коня, но предвид еднаквия въртящ момент от 250 Нм, тази разлика почти не се усеща. Изпреварвания стават изключително лесно, а разходът от около 15 на 100 е отличен.

Пиковата мощност на зареждане е фиксирана на 115 kW. Включването към бързозарядни станции показва стабилна крива на пълнене, което гарантира относително минимален престой на терминала, макар този Ionic да е различен от останалите от семейството. За разлика от по-големите си събратя като Ionic 5, Ionic 6 и Ionic 9, които използват скъпата 800-волтова система за ултрабързо зареждане, при Ionic 3 инженерите на Hyundai внедряват специална 400-волтова версия на платформата E-GMP. Това е направено с цел драстично намаляване на производствените разходи и постигане на по-достъпна начална цена за крайния потребител. Въпреки че е 400-волтова, архитектурата е отлично оптимизирана - смарт дизайнът на батерията позволява зареждане от 10% до 80% за само 29 минути.

Окачването използва полунезависима торсионна греда отзад, комбинирана със специално разработени амортисьори, стабилизиращи щанги и гуми Hankook, като цялостно усещането е за стегната возия. Зад волана по време на динамичните изпитания край крайбрежните трасета и различни отсечки около Истанбул, корейският модел показа изненадващо зряло поведение, но пък не е лишен и от недостатъци.

Плюсове:

Настройката на кормилното управление е уникално постижение, особено за електромобил. Воланът осигурява прецизна обратна връзка, перфектен център и прогресивно втвърдяване при навлизане в завои. Автомобилът реагира мигновено на всяко подаване на газ, а късите надвеси създават усещане за директна механична връзка с пътя. Балансът в завоите (когато се кара с нормална скорост) е безупречен, а пъргавината на шасито носи изненадващо удоволствие от шофирането. Шумоизолацията също е на върхово, за този клас автомобили, ниво. А средният разход на енергия по време на теста (градско, извънградско и магистрала) бе между 14 и 16 кВтч/100 км.

Минуси:

Проблемът идва при по-висока скорост и при разбити пътища. Малко по-високият център на тежестта спрямо някои ниски хечбеци се усеща под формата на леко странично накланяне при по-екстремни и бързи маневри. Освен това, както вече споменахве максималната скорост на зареждане изостава от по-скъпите 800-волтови събратя в гамата, а върху поведението на окачването върху силно разбити пътни настилки има още какво да се желае.

Заключение и цени

Стандартното и N Line изпълнението на модела

Макар и с няколко неизбежни недостатъка, Hyundai Ioniq 3 е ясен сигнал, че корейският гигант няма намерение да прави компромиси на европейска земя. Автомобилът комбинира нестандартен дизайн, висока практичност и управление, което носи истинска радост на водача.

Базовите варианти на модела се стартират на родния пазар пазар от 29 590 евро, докато топ изпълненията с голямата батерия и ниво на оборудване N-Line ще достигат суми от порядъка на 41 590 евро. След всичко казано дотук, можем да заключим, че този модел има всички необходими качества да се превърне в един от основните бестселъри в електрическия сегмент.

От друга страна обаче един от най-важните аспекти за българския потребител безспорно остава финансовата равносметка. Макар от корейската компания да позиционират Ioniq 3 като идеалната електрическа алтернатива на популярния у нас конвенционален модел i20, ценовото различие между двата автомобила все още е налице. Докато познатият на родния ни пазар бензинов i20 стартира от нива малко над 18 000 евро, новият електрически аеро-хечбек ще се позиционира на съвсем различно стъпало. Това го прави предложение за съвсем различна аудитория, която търси модерни технологии и електрическо задвижване, но е готова да плати сериозна премия за тях спрямо познатия ДВГ B-сегмент в България.