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Запознайте се с новите модели на Hyudai - Tucson и Bayon

Запознайте се с новите модели на Hyudai - Tucson и Bayon

12 Октомври, 2026 15:09 2 945 5

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Корейците избраха френската сцена, за два от най-важните си европейски модела

Запознайте се с новите модели на Hyudai - Tucson и Bayon - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Hyundai използва парижката сцена, за да представи два от новите си модела в Европа, изцяло новият Tucson, който направи своята премиера по-рано този месец и второто поколение на Bayon, което бе разкрито пред публиката на изложението във френската столица.

Новият Bayon ще използва дизайнерския език „Art of Steel“, който залага на по-ръбести повърхности и по-праволинейна форма. Според Едуардо Рамирес, европейски директор по дизайна на Hyundai, досегашният модел е бил прекалено близък до i20. За да бъде увеличено пространството в салона, междуосието е нараснало с 20 мм и вече достига 2,6 метра. Задните седалки могат да се поставят в две позиции – изправена и с лек наклон назад, а средната седалка ще се сгъва и ще се превръща в подлакътник с поставки за чаши за пътниците отзад. Багажникът ще предлага обем от 440 литра, като по този начин Hyundai търси по-добър баланс между компактните размери на модела и практичността, очаквана от малък SUV.

Запознайте се с новите модели на Hyudai - Tucson и Bayon

При появата си новият Bayon ще се предлага с 1,0-литров трицилиндров турбобензинов двигател. Той ще бъде с мощност 89 или 113 к.с. и ще може да се комбинира както със шестстепенна механична скоростна кутия, така и със седемстепенна автоматична трансмисия с два съединителя. По-късно компанията ще добави първия хибриден силов агрегат за Bayon. Системата ще развива 136 к.с., а според Кристофър Макинън, ръководител на продуктовото развитие на Hyundai Europe, именно тя е една от причините автомобилът да нарасне по размер. В интериора ще бъдат използвани екрани, заимствани от по-големия Ioniq 5. Bayon обаче няма да получи операционната система Pleos, която Hyundai внедрява в по-нови модели. Това означава, че няма да поддържа актуализации по въздуха и инсталиране на допълнителни приложения. Безжичните Apple CarPlay и Android Auto ще бъдат стандартно оборудване.

Запознайте се с новите модели на Hyudai - Tucson и Bayon

Заедно с него на сцената бе показан и новият Tucson. Tой също следва същия дизайнерски език като се разширява значително във всички посоки – удължава се с 5 сантиметра до 4,56 метра, разширява се с 3,5 сантиметра до 1,90 метра и придобива 2 сантиметра височина, като междуосието се удължава с 4 сантиметра до 2,72 метра.

Запознайте се с новите модели на Hyudai - Tucson и Bayon

Тази удължена архитектура се подчертава от издути колесни арки и светлинен подпис, наречен „H-Edge“, който отразява характерните стилови елементи от Ioniq 3, като същевременно дава приоритет на внушителните хоризонтални пропорции. В задната част усъвършенстваните светлинни модули с до 25 600 отделни LED пиксела осигуряват изтънчени анимационни последователности, допълнени от свежи дизайни на алуминиеви джанти с размер от 17 до 20 цола и изразителни нови варианти за боя като Moonlake Blue и Ignite Red.

Запознайте се с новите модели на Hyudai - Tucson и Bayon

Под каросерията моделната гама от пето поколение бележи решителна промяна в стратегията, като напълно премахва дизеловите варианти и вместо това залага на усъвършенствана гама от електрифицирани и двигатели с вътрешно горене. Купувачите могат да избират между 1,6-литров бензинов двигател T-GDI с турбокомпресор, надежден пълнохибриден двигател с мощност 238 конски сили или мощен плъг-ин хибрид, съчетаващ 1,6-литровия турбо двигател с батерия от 17,1 кВт·ч, осигуряващ приблизителен пробег от 81 километра на чисто електрическа тяга, както и нов „HEV Stay Mode“ за климатизация при спрян автомобил.

Запознайте се с новите модели на Hyudai - Tucson и Bayon


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