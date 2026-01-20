Новини
Сбогом, Tesla: Първи поглед към новото Volvo EX60

20 Януари, 2026 12:36 2 056 2

Иновационният електромобил напада с 810 км пробег и дизайн от бъдещето

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на електрическите SUV модели е напът да претърпи сериозно разтърсване, а основният виновник носи името Volvo EX60. Ден преди официалната световна премиера (насрочена за утре, 21 януари 2026 година), в мрежата и по-конкретно в инстаграм от потребител и с името kindelauto „изтекоха“ кадри от затворена презентация, които потвърждават най-големите ни надежди: шведите не просто правят електрическа алтернатива на бестселъра XC60, те създават нов еталон в индустрията.

Голямата новина, която ще остави конкуренцията в шок, е автономният пробег. Volvo EX60 официално заявява до 810 километра с едно зареждане по цикъла WLTP (в AWD конфигурация). Това не е просто цифра – това е директно детрониране на досегашните лидери от Tesla и пряк конкурент на също толкова революционното BMW iX3, което вече тествахме. Нещо повече, благодарение на 800-волтовата система и възможността за 400 kW бързо зареждане, собствениците ще могат да добавят 340 км пробег само за 10 минути. Както казват от Гьотеборг – „колкото да изпиете едно кафе“.

Визуално EX60 е истинско произведение на скандинавския минимализъм. На изтеклите кадри се вижда познатият светлинен подпис „Чукът на Тор“, но в една по-фина и дигитализирана версия. Дизайнът е „загладен“ за максимална аеродинамика, а предната решетка е напълно затворена, придавайки на колата футуристичен, но разпознаваем вид. Зад своеобразния волан на дизайна се завръща легендарният Томас Ингенлат, което гарантира, че EX60 ще бъде един от най-красивите автомобили на пътя.

Истинската магия обаче се крие под ламарините с новата платформа SPA3. Тя въвежда т.нар. „мега-кастинг“ (отливане на големи детайли от една част), което намалява теглото и повишава здравината. Изкуственият интелект също е на борда чрез интеграцията на Google Gemini AI, превръщайки инфотейнмънт системата в истински асистент, който разбира естествена реч и се учи от навиците ви. С изчислителна мощ от над 250 трилиона операции в секунда (благодарение на чипове от NVIDIA и Qualcomm), EX60 е готов за напълно автономни функции в бъдеще.

Стратегията на Volvo е смела: EX60 ще се предлага на цена, еквивалентна на настоящите plug-in хибриди, за да се премахне психологическата бариера пред клиентите. Производството стартира още през първата половина на тази година в завода в Торсланда, а първите бройки в Европа се очакват в шоурумите към средата на 2026-а. Едно е сигурно – След BMW IX3, Tesla Model Y току-що получи още едно сериозно главоболие. Всички подробности очаквайте утре след официалната премиера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Име

    1 0 Отговор
    Ми какво да кажа, красиво е и с тези характеристики наистина ще занули тесла, поне в европа. бмв-то е също толкова технологично, но според мен е по-грозно.

    12:49 20.01.2026

  • 2 Само

    1 0 Отговор
    времето ще покаже, кой е сбогом и кой не. За всеки влак си има пътници. Невиждам и никаква особена далавера за 10мин (едно кафе) да заредя ток за малко под 50% от това което мога да измина избщо (ако 800км е вярно). Принципно за същото време зареждам един ДВГ и ще измина 7-900км според това дали е бензин или дизел.

    13:11 20.01.2026