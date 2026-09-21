Шефът на Skoda ще ръководи Volvo

Volvo Cars се насочва към нова глава в своята история, като обяви, че ветеранът в бранша Клаус Целмер ще поеме управлениеето като следващ президент и главен изпълнителен директор. В момента заемащ поста на ръководител на Skoda към Volkswagen Group, Целмер притежава повече от три десетилетия солиден управленски опит както в сегмента на масовото производство, така и в този на луксозните автомобили от висок клас, като преди това е ръководил северноамериканското подразделение на Porsche и е отговарял за глобалните продажби и маркетинга на леките автомобили на Volkswagen. Предвижда се той официално да поеме най-високия пост не по-късно от 1 октомври 2027 гodina, като ще наследи Хакан Самуелсон, който се завърна в шведския автомобилен производител от пенсия в началото на 2025 гodina, за да стабилизира дейността и да изготви строга нова стратегическа пътна карта в период на нестабилност на пазара.

Назначаването на Зелмер идва в критичен момент за подкрепяния от Geely скандинавски производител, който е изправен пред нарастващ натиск по отношение на рентабилността, колебанията в търсенето на електромобили и променящите се глобални търговски регулации. Под настоящото ръководство на Самуелсон и борда на директорите Volvo се ангажира с агресивна продуктова офанзива, обещавайки да пусне на пазара 13 изцяло нови модела до 2030-та, като същевременно прилага раздвоена регионална стратегия, специално съобразена с различаващите се изисквания на западните пазари и Китай. За да постигне тези цели, новият главен изпълнителен директор ще бъде натоварен със задачата да ръководи всеобхватна корпоративна реструктуризация, насочена към удвояване на пазарния дял, усъвършенстване на портфолиото от хибридни и електрически задвижващи системи и задълбочаване на оперативните синергии с китайския майчински конгломерат.

Размишлявайки върху предстоящите предизвикателства и възможности, председателят на Volvo Ерик Ли изрази увереност, че доказаният опит на Зелмер в областта на организационната трансформация успешно ще укрепи премиум позицията на марката. От своя страна новият изпълнителен директор призна трайната сила на основните ценности на Volvo, като подчерта легендарната репутация на марката по отношение на безопасността на пътниците и съвременния дизайнерски език, който продължава да определя нейната идентичност.