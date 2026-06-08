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Шведите от Volvo отказват да пенсионират златната си кокошка

Шведите от Volvo отказват да пенсионират златната си кокошка

8 Юни, 2026 11:14 1 108 5

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  • xc60-
  • рестайлинг

Volvo XC60 получава нов сериозен коз срещу конкуренцията

Шведите от Volvo отказват да пенсионират златната си кокошка - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Истинските бестселъри в автомобилния свят никога не умират, те просто се прераждат. Точно това се случва в момента в лагера на Volvo, където инженерите подготвят мащабна и доста изненадваща модернизация за абсолютния любимец на публиката – XC60. Въпреки че сегашната втора генерация на скандинавския SUV е на конвейера още от далечната 2017 година, шведският премиум бранд изобщо няма намерение да го праща в заслужена почивка. Вместо това се задава сериозен пакет от промени, който ще освежи визията и буквално ще преобърне възможностите на ключовата plug-in хибридна модификация.

Вътрешни източници, цитирани от авторитетното издание Automotive News, разкриват, че голямата бомба в предстоящия фейслифт се крие под пода на купето. Инженерите подготвят интеграцията на значително по-голяма и ефективна тягова батерия за топ версията Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid. Настоящата конфигурация на модела разчита на акумулаторен блок с капацитет от 18,8 kWh, осигуряващ скромните за днешните стандарти около 56 километра чисто електрически пробег по строгия американски стандарт EPA.

Шведите от Volvo отказват да пенсионират златната си кокошка

След планираната хирургическа намеса обаче нещата ще изглеждат коренно различно. Предварителните разчети сочат, че автономността на ток без изобщо да се събужда бензиновото сърце под капака ще скочи минимум двойно, а при оптимални условия – близо три пъти. Преведено в реални цифри, това означава, че обновеното XC60 T8 ще може да измине феноменалните за сегмента около 160 километра само на електричество. Подобно постижение моментално ще изстреля скандинавеца на върха на хранителната верига при зареждаемите хибриди.

За да си представим мащаба на това инженерно постижение, е достатъчно да погледнем към преките конкуренти на пазара. В момента един от основните съперници от Щутгарт – Mercedes-Benz GLC 350e, предлага електрически пробег от порядъка на 87 километра. Ако от Volvo успеят да материализират смелите си планове, XC60 ще нокаутира опонентите си и ще позволи на собствениците да покриват абсолютно всичките си ежедневни градски и крайградски маршрути, без да похарчат и капка традиционно гориво.

Шведите от Volvo отказват да пенсионират златната си кокошка

Засега остава обвита в мистерия съдбата на самата задвижваща конфигурация и дали тя ще претърпи допълнителни оптимизации. Досегашното Volvo XC60 T8 разчита на перфектно стикован тандем между двулитров четирицилиндров бензинов агрегат с турбокомпресор и мощни електромотори. Тази архитектура генерира бруталните 455 конски сили и чудовищните 709 Нм въртящ момент, катапултиращи тежкия кросоувър до 96 км/ч за 4.5 секунди – територия, запазена доскоро за чистокръвните спортни автомобили.

Паралелно с технологичния скок, козметиците на марката ще пипнат леко и екстериора на модела. Очакват се фини промени в предните светлини, леко променена радиаторна решетка и деликатни щрихи по броните, които да хармонизират излъчването на кросоувъра с най-новите изцяло електрически попълнения в гамата на марката, без обаче да се налага скъпоструваща смяна на поколенията.

Шведите от Volvo отказват да пенсионират златната си кокошка

Официалният дебют на еволюиралото Volvo XC60 е насрочен за първите месеци на следващата година. Естествено, голямата батерия и иновациите под ламарините неизбежно ще се отразят и на крайната сума в конфигуратора, така че бъдещите купувачи трябва да се подготвят за малко по-солена ценова листа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 какви шведи ???

    4 2 Отговор
    волво леки автомобили е китайска фирма

    11:45 08.06.2026

  • 2 6135

    1 0 Отговор
    Това вече го писахте!
    Вие изобщо проверяватe ли какво са публикували от предишната смяна когато правите поредния copy/paste?

    11:47 08.06.2026

  • 3 6135

    1 1 Отговор
    Да не говорим, Волво от златна кокошка си остана само... кокошка.

    11:49 08.06.2026

  • 4 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Какви шведи веее, алоуууу? Волво си продаде всичко на китайхците, които бързо усвоиха технологиите и всичко. Сега блеййте, нито индустрия, нито автомобилостроене, нито търговия, нито икономика ще ви останат. Даже земята изкупуват и от тузз земци нямат нужда. Ще си внесат китайци да ни завладеят напълно. А може първо роботите да пуснат да ни поччинат и тогаз да внесат населението си

    12:26 08.06.2026

  • 5 Брутални, чудовищни...

    1 0 Отговор
    За някакви келтски легенди ли се говори в тази статия? Оставете ние да преценим 400 конски сили на 3 тона возило чудовищно много ли са.

    12:44 08.06.2026