Електрическата революция на Volvo продължава, но ДВГ остава в играта

Шведският премиум производител Volvo за пореден път доказа, че преходът към пълна електрификация не означава пълно отказване от традиционните двигатели с вътрешно горене. С модернизацията на емблематичните си кросоувъри XC60 и XC90, скандинавците залагат на интелигентен хибриден компромис, внедрявайки масивна 41,2 kWh батерия, която осигурява рекорден за европейския пазар електрически пробег от до 200 километра. По този начин марката запазва бензиновата архитектура за дълги пътувания, но превръща ежедневните градски маршрути в напълно чисти от емисии пътувания.

Volvo официално разкри модернизираните версии на своите най-популярни кросоувъри XC60 и XC90. Скандинавците залагат изключително смело на зареждаемите хибриди, като този път промените под ламарините носят истински технологичен скок. Производственият процес на актуализираните всъдеходи стартира в края на настоящата есен, а ключовите показатели вече са факт.

Главният акцент в инженерно отношение пада върху новия тягов акумулатор с внушителния капацитет от 41,2 kWh. Тази стъпка на практика пренаписва правилата на европейския пазар, където подобни числа до неотдавна бяха запазена марка единствено за изцяло електрическите автомобили. По-компактното Volvo XC60 вече постига изумителните 200 километра автономно придвижване с едно зареждане, а по-големият му събрат XC90 преминава до 160 километра, без да задейства ДВГ. При пълни резервоар и батерия комбинираният радиус на действие достига съответно 1238 километра за по-малкия модел и 1094 километра при флагмана.

Силовото предаване запазва познатата архитектура, комбинираща 2,0-литров четирицилиндров бензинов агрегат с принудително пълнене и мощен електромотор. По-малкият кросоувър Volvo XC60 продължава да се предлага в две модификации – T6 с 351 конски сили и топ изпълнението T8 със завидните 455 конски сили. При Volvo XC90 купувачите ще могат да избират единствено флагманската спецификация T8.

Динамиката остава на забележително ниво. Всъдеходът с 455 конски сили спринтира от място до 100 км/ч за едва 5,2 секунди, докато при Volvo XC60 това упражнение отнема само 4,8 секунди. Осредненият разход на гориво варира между 1,0 и 1,6 литра на 100 километра в комбиниран цикъл. За традиционалистите в гамата се запазва и познатата „мека“ хибридна версия с 2,0-литров бензинов двигател, разполагаща с 250 конски сили.

От стилистична гледна точка Volvo XC90 запазва добре познатия си облик, тъй като претърпя сериозна визуална ревизия съвсем наскоро. При Volvo XC60 обаче промените са видимо по-мащабни. Моделът получава изцяло нови матрични фарове, преработени брони и стопове, както и променени предни калници, преден капак и капак на багажника.

В купето на Volvo XC60 от моделната година 2027 прави впечатление новият 11,2-инчов дисплей на инфоразвлекателната система с подобрен интерфейс. Интериорните дизайнери са обновили арматурното табло, корите на вратите и са заложили на още по-висококачествени материали за тапицериите.

С модернизираните версии на XC60 и XC90 Volvo изпраща ясно послание към целия премиум сегмент: хибридната технология далеч не е преходно решение, а напълно завършен и функционален мост към бъдещето. Чрез комбинирането на рекорден електрически пробег с доказаната надеждност на бензиновия двигател, шведите предлагат най-доброто от двата свята без компромиси в динамиката или лукса. Тези актуализации не просто затвърждават позициите на бестселърите от Гьотеборг, но и вдигат летвата за конкуренцията на европейския пазар.