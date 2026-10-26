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Последният Mercedes-Benz SLR Stirling Moss излиза на търг за над 6 милиона долара

Последният Mercedes-Benz SLR Stirling Moss излиза на търг за над 6 милиона долара

26 Октомври, 2026 11:14 747 3

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Тази европейска спецификация е доставена първоначално в Швейцария, където получава своята първоначална регистрация на 16 март 2010 година

Последният Mercedes-Benz SLR Stirling Moss излиза на търг за над 6 милиона долара - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Аукционната къща RM Sotheby's се готви да предложи за продажба изключително рядък екземпляр от Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, чието производство е финализирано през декември 2009 година. Автомобилът представлява крайната, седемдесет и пета бройка от обявената лимитирана серия, поръчана първоначално специално за членове на кралското семейство на Кувейт. Машината се отличава с перфектен статут на капсула на времето, като до момента е изминала едва 53 километра, а очакваната тръжна оценка надхвърля сумата от 6 милиона долара.

Тази европейска спецификация е доставена първоначално в Швейцария, където получава своята първоначална регистрация на 16 март 2010 година в кантона Во. Родстърът остава собственост на височайшото кувейтско семейство в продължение на повече от десетилетие, преди през 2024 година да бъде придобит от настоящия си притежател, който се явява втори частен собственик в историята на машината.

Последният Mercedes-Benz SLR Stirling Moss излиза на търг за над 6 милиона долара

Уникалността на екземпляра се подчертава от факта, че това е единственият произведен Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, боядисан във фабричния нюанс Fire Opal Red. Ексклузивният екстериор се съчетава с червен кожен салон, акцентиран от контрастни жълти шевове, уголемени седалки, златисти спирачни апарати и интериорни панели от материал Alutex вместо традиционния карбон. Автомобилът разполага с ляв волан, автоматична трансмисия и фабрично инсталирана стереосистема – екстра, с която могат да се похвалят само два екземпляра от цялата серия.

Последният Mercedes-Benz SLR Stirling Moss излиза на търг за над 6 милиона долара

Преди смяната на собствеността през 2024 година, в британския специализиран център Stratton Motor Company са инвестирани около 40 000 поунда за обслужване на редкия спортен автомобил. През настоящата 2026 година техническият екип на G&K Automotive Services завършва адаптирането му към нормативните изисквания на Съединените щати, след което возилото получава официална регистрация за движение по пътищата.

Последният Mercedes-Benz SLR Stirling Moss излиза на търг за над 6 милиона долара

Наддаването за този колекционерски шедьовър е насрочено в периода от 25 ноември до 2 декември, като към момента автомобилът се намира в Кълвър Сити, Калифорния. Поради спецификата на местното законодателство в областта на емисиите, покупко-продажбата може да бъде реализирана към лицензиран дилър или купувач, който се намира извън пределите на американския щат.


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  • 2 ZевZек

    0 0 Отговор
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    11:26 26.10.2026

  • 3 Комшийката

    0 0 Отговор
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