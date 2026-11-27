Единственият шосеен модел на Porsche с V10 агрегат отдавна спря да бъде просто бърза кола и се превърна в истинска финансова сензация на колекционерския пазар. Следващия месец аукционната къща RM Sotheby's пуска под чука екземпляр на Porsche Carrera GT от 2004 г. с предварителна оценка между 5 013 354 и 5 924 873 евро. За да си дадете сметка колко рязко се е променила играта, само преди няколко години безупречен екземпляр в САЩ можеше да се намери за под 1 367 278 евро. Днес летвата е вдигната до небесата – през тази година вече се видяха продажби на търг над 2 734 557 евро, а през март един автомобил смени собственика си срещу впечатляващите 6 107 176 евро. Ако червеният лот покрие прогнозите, той спокойно ще се нареди сред най-скъпите екземпляри на модела в историята.

Първото нещо, което приковава погледа и прави този автомобил толкова желан, е неговата уникална история на съхранение и рядка спецификация. Между 2003 и 2006 г. са сглобени общо 1270 бройки Carrera GT, но този екземпляр е един от едва 80-те, оцветени в Guards Red – най-редкия стандартен фабричен цвят според RM Sotheby's. Освен това колата е прекарала живота си при оранжерийни условия, като километражът ѝ сочи скромните 3545 км. Когато става дума за подобни машини, ниският пробег и автентичният цвят действат като магнит за сериозните колекционери.

Истинската магия на Carrera GT обаче се крие зад седалките, където тупти 5,7-литров атмосферен V10 мотор. Това остава единственото шосейно Porsche с десет цилиндъра в конфигурация V, като агрегатът развива 603 к.с. при 8000 об/мин и 590 Нм въртящ момент при 5750 об/мин. Всичката тази мощност отива към задните колела чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия – комбинация, която днес звучи като чиста класика за ценителите на аналоговото шофиране.

Да държиш подобна машина в перфектна кондиция обаче съвсем не е евтино удоволствие, а сметките го доказват черно на бяло. По-рано през годината автомобилът е бил в Graham Rahal Performance в Индиана за цялостно обслужване на стойност 80 265 евро. В рамките на тази процедура старото радио е заменено с модерно с Bluetooth, поставено е ново окачване Ohlins и е пренастроена изпускателната система. Към това собственикът е добавил и 22 101 евро за емблематичния тъмносив комплект багаж Carrera GT.

Отделно от това самият двигател е преминал през сериозна ревизия за 42 477 евро, в която влизат и 6563 евро за труд. Сменени са бобините за запалване, въздушните филтри, двата всмукателни разпределителни вала, свещите, термостатът и куп уплътнения и болтове, а накрая са налети ново синтетично масло, антифриз и трансмисионна течност. При суми от подобен мащаб, ех, че скъпо хоби се оказва поддръжката на суперавтомобил от златната ера на аналоговите технологии.