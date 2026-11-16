Рядък 91-годишен Mercedes кабриолет от серията 500/540 K Cabriolet A, притежаван от световноизвестен музикант, светска икона и военен пилот, търси сво

Истинска автомобилна реликва от тридесетте години на миналия век, носеща белезите на една отминала златна епоха и придружена от история като за холивудски сценарий, ще се превърне в гвоздея на предстоящия търг на аукционната къща RM Sotheby's в Аризона през 2027 година. Става дума за изключително рядък Mercedes-Benz 500/540 K Cabriolet A, произведен през далечната 1935 година и съхраняван досега в престижната колекция на Джон Грандайк. Предварителните оценки на специалистите сочат, че цената на този 91-годишен шедьовър ще варира в впечатляващия диапазон между 3,75 и 4,5 милиона долара.

Уникалността на екземпляра с номер на шаси 105384 започва още от момента на неговото раждане в заводите на германския производител. Първоначално машината слиза от поточната линия като стандартен 500 K Cabriolet A, като от тази специфична версия с елегантна каросерия от ателието в Зинделфинген са изработени едва 33 бройки. Преди автомобилът да бъде официално предаден на първия си купувач обаче, заводските инженери вграждат под предния му капак по-големия 5,4-литров компресорен агрегат, който по щастлива случайност е оцелял в оригиналния си вид и до днес.

Возилото е доставено в Хамбург на 25 май 1935 година, което е цели 17 месеца преди официалната премиера на модела 540 K през октомври 1936 година. Именно този ранен заводски експеримент обяснява необичайния двоен индекс в аукционния каталог, тъй като автомобилът съчетава шасито на 500 K с мощното сърце на неговия предстоящ наследник 540 K.

Списъкът с бившите собственици на този предвоенен кабриолет е като енциклопедия на световния елит. Първият човек, седнал зад волана му, е прочутият германски цигулар, диригент и композитор Адолф Буш. По-късно луксозното возило преминава в ръцете на ексцентричната американска светска дама и дизайнер на бижута Милисънт Роджърс. Архивни фотографии от този бляскав период разкриват интересни модификации по колата, сред които монтирана предна броня от Packard Twelve и допълнителен фар за мъгла.

След бурните години на Втората световна война следите на автомобила се губят, докато около 1960 година той не бива открит изоставен във ферма край Париж. Находката прави Дийн У. Уайдж, капитан и пилот на изтребител от Военновъздушните сили на САЩ, а запазен митнически документ от 1961 година официално удостоверява транспортирането на класиката отвъд океана към Съединените щати.

В началото на новия век редкият кабриолет преминава през мащабна реставрация, която му връща оригиналния фабричен черен цвят, а сложният компресорен двигател е основно ревизиран от експертите на Reifen-Wagner. Безупречното състояние на машината получава заслужено признание на най-високо ниво, след като през 2024 година печели трето място в своята категория на престижния конкурс за елегантност в Пебъл Бийч, а година по-късно триумфира като победител в класа си на събитието MODA Miami.