Един от най-емблематичните и безценни състезателни автомобили в световната история се готви да смени собственика си, след като аукционната къща Mecum Auctions обяви, че в началото на 2027 година ще предложи на наддаване уникалната Shelby 427 Cobra от 1964 година, известна сред познавачите с прякора Flip-Top, чиято очаквана цена надхвърля главозамайващите 25 милиона долара.

Този изключителен роудстър е истинска реликва не само заради баснословната си стойност, но и защото е един от едва двата екземпляра Cobra, конструирани директно на американска земя от екипа на Shelby American. След дебюта си в легендарната надпревара 12 часа на Себринг през 1964 година, машината попада в ръцете на знаменития пилот и инженер Кен Майлс, под чието ръководство претърпява радикална трансформация. Шасито е удължено със 76 милиметра, окачването получава изцяло нови компоненти, а върху рамата ляга олекотена алуминиева каросерия с огромни сгъваеми панели, осигуряващи мигновен достъп до механиката по подобие на състезателното Shelby Daytona Coupe – конструктивно решение, което всъщност ражда и прозвището Flip-Top.

Под предния капак на това инженерно бижу тупти изцяло алуминиев седемлитров двигател Ford V8 с работен обем 427 кубически инча, генериращ над 500 конски сили, които се предават към задните колела чрез четиристепенна механична трансмисия. Съчетана със собствено тегло от едва 816 килограма, тази мощност осигурява съотношение между коне и маса, което респектира дори по съвременните пистови стандарти. Именно впечатляващото представяне на този автомобил по време на състезанията Nassau Speed Week на Бахамите срещу конкуренти като Ford GT40 и Chevrolet Corvette Grand Sport кара ръководството на американския концерн да вземе съдбоносното решение да внедрява същия 427-кубиков агрегат в модела GT40, което впоследствие води до историческата тройна победа над Ferrari в 24-те часа на Льо Ман през 1966 година.

Огромната колекционерска стойност на конкретния екземпляр се подсилва и от невероятната му автентичност, тъй като за разлика от повечето състезателни машини от шестдесетте години, преминали през безброй смени на агрегати, този роудстър е съхранил оригиналното си шаси, двигателя V8 и елементите по окачването. След края на активната си спортна кариера автомобилът е преминал през прецизна реставрация от специалистите в Legendary Motorcar до пълния си състезателен вид от 1964 година, а на километража му са изписани едва 4096 мили или приблизително 6592 километра.

Макар очакваната сума от над 25 милиона долара да поставя този автомобил в собствена лига далеч над стандартните пазарни нива за модела, където екземпляри от 1965 и 1966 година сменят собствениците си за суми между два и три милиона долара, сумата все пак остава под абсолютния рекорд за марката. Летвата бе вдигната изключително високо през август 2026 година, когато личното Shelby Cobra Daytona Coupe на самия Карол Шелби от 1964 година бе продадено за колосалните 42,905 милиона долара.