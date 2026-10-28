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Знаете ли какво показва този пътен знак?

Знаете ли какво показва този пътен знак?

28 Октомври, 2026 10:05 1 771 9

  • пътен знак-
  • автомобили-
  • шофьори

Разгадайте тайните на пътната сигнализация и проверете своите познания

Знаете ли какво показва този пътен знак? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Познаването на пътната сигнализация е фундаментален елемент от безопасността на движението, но понякога дори най-опитните водачи изпитват колебания при тълкуването на детайлите. В динамичния свят на автомобилния трафик дребните нюанси правят разликата между увереното шофиране и неприятните изненади на асфалта.

Когато погледнем предупредителния знак от снимката по-горе, повечето управляващи моторни превозни средства веднага се сещат, че става въпрос за наклин на пътя и колко процента е той. Когато на пътен знак за наклонен участък (предупреждаващ за стръмно изкачване или спускане) е изписано 10% например, това означава, че на всеки 100 метра хоризонтално разстояние пътят се издига или слиза с 10 метра във вертикална посока. Въпросът обаче е в конкретиката и в точната посока на този наклон, която често предизвиква оживени спорове сред шофьорската общност.

Дали този графичен символ указва стръмно спускане в участъка пред нас, или пък става дума за изкачване, чиито изпитания предстои да преодолеем с превключване на предавките? Именно тук се крие онази малка уловка, която разделя сухата теория от реалната пътна култура.

Опитайте да дадете отговор на въпроса преди да прочетете последния абзац

Ако не сте отговорили правилно помислете внимателно преди следващия си пътен маршрут и опреснете знаията си, защото правилната интерпретация на знаците е ключът към безаварийното пътуване. А верният отговор е пътен знак А5 "Стръмен наклон при спускане"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мартин

    12 0 Отговор
    Бравос!!! Повече такива тестчета трябва да пускате, защото съм сигурен, че доста голяма част от водачите на МПС не са дали верния отговор.

    10:09 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 Трол

    4 0 Отговор
    Тарифа на катаджия.

    10:17 28.10.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор
    Ако си гледаш телефона, а не пътя напред няма как да разбереш дали е спускане или изкачване.

    10:17 28.10.2026

  • 6 коректен

    2 5 Отговор
    този знак се поставя на пътя.Дали е за изкачване или слизане може да прецениш като погледнеш пътя накъде отива.

    Коментиран от #8

    10:19 28.10.2026

  • 7 КАТ

    1 0 Отговор
    Приготви се за из аждане 10 процента

    10:22 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.