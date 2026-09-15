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Причината шофьорите да са недоволни от съвременните автомобили е разкрита – и тя не е цената

Причината шофьорите да са недоволни от съвременните автомобили е разкрита – и тя не е цената

15 Септември, 2026 15:43 898 5

  • автомобили-
  • потребители-
  • недоволство

Оказва се, че дигиталните технологии в новите автомобили дразнят шофьорите повече от механичните дефекти

Причината шофьорите да са недоволни от съвременните автомобили е разкрита – и тя не е цената - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Най-голямото разочарование за купувачите на нови автомобили през последните години вече не са свързани с неизправности в задвижващата система или дефекти по каросерията. Данните от мащабни индустриални проучвания разкриват ясна и категорична тенденция: всеки четвърти собственик на модерно превозно средство изпитва сериозни затруднения и раздразнение именно от мултимедийния интерфейс и електронните асистенти в интериора.

Масовият стремеж на автомобилните производители да прехвърлят абсолютно всички функции върху централните сензорни екрани и да обвържат автомобилите с постоянни онлайн услуги създава обратен ефект. В опит за дигитална модернизация класическата ергономия и аналоговият комфорт на управление постепенно изчезват от купето, отстъпвайки място на сложни, некоректно работещи менюта.

Софтуерът срещу хардуера: Промяната в естеството на дефектите

Статистиката за надеждността на информационно-развлекателните системи отчита обезпокоителните 42.4 регистрирани казуса на всеки 100 превозни средства. Макар този показател да остава сходен спрямо предходния нива, относителният му дял в общата маса от оплаквания нараства драстично. Практически един от всеки пет проблема, съобщени от водачите, е пряко обвързан със софтуера или свързаността.

Анализаторите обръщат внимание на изключително важен детайл — днешните критични бележки рядко са причинени от физическа повреда на самия хардуер или изгорял дисплей. Основните оплаквания са насочени към излишно заплетената архитектура на интерфейса, бавните реакционни времена на операционната система и постоянните сривове при безжичната връзка със смартфона.

Връщане към физическите бутони: Вълната на преосмисляне

Постоянната нужда от прелистване на няколко подменюта, за да се регулира обикновена температура в купето или да се активира подгревът на седалките, отвлича вниманието от пътя и създава реален риск за безопасността. Дигиталното пренасищане вече генерира отчетлив негативизъм сред клиентите, което не остава незабелязано от индустрията.

Някои водещи автомобилни компании вече официално обявиха преразглеждане на своята интериорна философия. След вълната от недоволство редица марки започнаха поетапно да връщат физическите бутони, въртящите се регулатори и директните превключватели за ключовите функции, признавайки, че пълната сензорна доминация е била грешен ход по отношение на потребителската ергономия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    8 1 Отговор
    Ще открият топлата вода най-накрая.

    15:45 15.09.2026

  • 2 Трол

    1 1 Отговор
    Ето защо трябва да се сложат сензори за степен на изнервеност на шофьорите и ако са прекалено ядосани, да ги спира на първата отбивка, за да се успокоят.

    Коментиран от #4, #5

    15:46 15.09.2026

  • 3 ХВАЛИ СТАРО КАРАЙ НОВО

    1 4 Отговор
    КОЙТО НЕ ХАРЕСВА СЪВРЕМЕННИТЕ ДА ХВАЩА ТАКАЛАМИТА И ДА ЛЯГА ДА ГРЕСИРА ПОД КУПЕТО.И ПОСЛЕ ДА КАЖЕ КОЕ ПРЕДПОЧИТА

    15:51 15.09.2026

  • 4 да ве да

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    И знаеш ли колко унищожени автомобила, ще има "на първата отбивка" 😅

    15:57 15.09.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Няма да има място по отбивките, бе. Ти видял ли си неизнервен шофьор. Дето викаше д-р Тони Филипов " Уж хората с нетрадиционна сексуална ориентация са само 1 процент , ама като изляза с колата и всички са на пътя ми?

    16:00 15.09.2026