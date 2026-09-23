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Защо в бившия СССР не се купуваха коли сглобени в петък и понеделник

Защо в бившия СССР не се купуваха коли сглобени в петък и понеделник

23 Септември, 2026 10:52 940 2

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Особеностите на плановата икономика и човешкият фактор превърнаха датата на сглобяване на автомобила в решаващ критерий за оцеляване на пътя

Защо в бившия СССР не се купуваха коли сглобени в петък и понеделник - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Специфичният ритъм на работа в съветските автомобилни заводи роди феномен, който трудно би намерил аналог в съвременната глобална автоиндустрия. Макар нито петък, нито понеделник да са фигурирали в официалната документация като неблагоприятни за производство, реалността на поточната линия рисува съвсем различна картина. Лошата слава на тези два дни от седмицата не е плод на суеверие, а на компромиси с качеството, повишен травматизъм и конструктивни дефекти – факт, потвърждаван от редица ветерани в бранша пред изданието „Мотор“. Зад този логичен срив в контрола стоят дълбоки социално-икономически причини, вкоренени в самата структура на плановото стопанство.

Основният двигател на петъчния хаос е постоянният натиск за покриване на производствените норми

Централизираното планиране в СССР не търпи отклонения, а периодичните аварии на оборудването или забавянията в доставката на суровини през седмицата натрупват закъснения, които трябва да се компенсират на всяка цена преди уикенда. В резултат на това края на работната седмица преминава под знака на хаотична надпревара с времето. За да реализират заложените бройки, работниците пренебрегват техническите стандарти, прескачат ключови процедури и си затварят очите за очевидни пропуски.

Защо в бившия СССР не се купуваха коли сглобени в петък и понеделник

Към това се добавя и естественото натрупване на физическа и психическа умора у операторите на машини. Намалената бдителност в края на петдневния цикъл води до пряко увеличение на бракуваните детайли и инцидентите на работното място. Допълнителен утежняващ фактор е отслабената дисциплина по време на вечерните смени в петък. С ранното си тръгване ръководството оставя цеховете без ефективен надзор, което, съчетано с традиционната за онова време неформална подготовка за почивните дни, окончателно срива прецизността на сглобката.

Понеделникът от своя страна носи последствията от двудневната пауза

Връщането към интензивния режим преминава през труден адаптивен период, през който концентрацията остава ниска, а грешките – неизбежни. По този начин фаталното отношение към автомобилите, излезли от завода в началото или в края на седмицата, се дължи на напълно прагматични дефекти в организацията на труда.

Защо в бившия СССР не се купуваха коли сглобени в петък и понеделник

Осъзнавайки риска да придобият превозно средство, превърнало се в „жертва на календара“, тогавашните купувачи разработват специфична стратегия за защита. При получаване на автомобила от склада първата стъпка е щателна проверка на техническия паспорт или търсене на производствения печат под предния капак, където е отпечатана точната дата на сглобяване.

И ако се установи, че колата е слязла от конвейера в понеделник, петък или в критичното последно декемврийско десетдневие преди приключване на годишния отчет, бъдещите собственици всячески се стараят да избегнат покупката. Чрез неофициално стимулиране на персонала в складовата база или чрез подаване на измислени възражения за повърхностни дефекти по боята, те бавят процеса с една едничка цел – да получат екземпляр, сглобен в сравнително ритмичните и спокойни дни от вторник до четвъртък.

Защо в бившия СССР не се купуваха коли сглобени в петък и понеделник


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