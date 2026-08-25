Един на всеки пет шофьори плаща за функции, които не използва

Купуването на нов автомобил днес все повече напомня на придобиване на суперкомпютър на колела, но реалното поведение на водачите зад волана разкрива съвсем различна картина. Обширно проучване на британската социологическа агенция Censuswide, проведено по поръчка на голяма дилърска мрежа, показва сериозен разрив между технологичното оборудване на модерните превозни средства и навиците на хората, които ги управляват. Финансовото изражение на този феномен е категорично – всеки пети собственик на превозно средство дава пари за системи, които практически никога не пуска в действие.

Вместо да улесняват ежедневието, част от дигиталните асистенти предизвикват откровено раздразнение у шофьорите. Данните сочат, че над 25% от анкетираните абсолютно никога не се възползват от възможностите на адаптивния круиз контрол. Още по-тревожна е статистиката за сигурността, където над една пета от водачите съзнателно деактивират или игнорират системите за автоматично спиране при опасност. Почти 18% от участниците в анкетата категорично отказват да използват функцията за поддържане на лентата за движение. Основната причина зад тези решения е субективното усещане за прекомерна електронна намеса в управлението, като немалка част от шофьорите стигат до извода, че умните асистенти понякога създават повече рискове и напрежение, отколкото реална полза на пътя.

Сходна е ситуацията и при иновативните решения за визуализация и динамика. Поне една трета от притежателите на автомобили, оборудвани с head-up дисплеи, предпочитат да държат прожекцията към предното стъкло изключена, а 7 на сто от тях чистосърдечно признават, че дори нямат представа как да я активират. Селекторът за промяна на режимите на шофиране също остава на заден план – едва 27% от водачите избират активно между спортни, икономични или комфортни настройки според ситуацията.

На този фон аналоговите навици и практичността продължават да доминират в ежедневието. Публикуваните от Carscoops данни показват, че добрата стара Bluetooth връзка запазва позицията си на най-търсената и редовно използвана функция в интериора. В зависимост от възрастовата група, между 49.7% и 68.8% от анкетираните разчитат на нея в ежедневно. Челната тройка на най-полезните технологии се допълва от камерата за заден ход и интеграцията на спътниковата навигация – системи, чиято добавена стойност е безусловна и лесна за възприемане от всеки зад волана.