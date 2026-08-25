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Един на всеки пет шофьори плаща за функции, които не използва

Един на всеки пет шофьори плаща за функции, които не използва

25 Август, 2026 10:40 628 11

  • екстри-
  • шофьори-
  • съвети

Технологичният парадокс в съвременния автомобил

Един на всеки пет шофьори плаща за функции, които не използва - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Купуването на нов автомобил днес все повече напомня на придобиване на суперкомпютър на колела, но реалното поведение на водачите зад волана разкрива съвсем различна картина. Обширно проучване на британската социологическа агенция Censuswide, проведено по поръчка на голяма дилърска мрежа, показва сериозен разрив между технологичното оборудване на модерните превозни средства и навиците на хората, които ги управляват. Финансовото изражение на този феномен е категорично – всеки пети собственик на превозно средство дава пари за системи, които практически никога не пуска в действие.

Вместо да улесняват ежедневието, част от дигиталните асистенти предизвикват откровено раздразнение у шофьорите. Данните сочат, че над 25% от анкетираните абсолютно никога не се възползват от възможностите на адаптивния круиз контрол. Още по-тревожна е статистиката за сигурността, където над една пета от водачите съзнателно деактивират или игнорират системите за автоматично спиране при опасност. Почти 18% от участниците в анкетата категорично отказват да използват функцията за поддържане на лентата за движение. Основната причина зад тези решения е субективното усещане за прекомерна електронна намеса в управлението, като немалка част от шофьорите стигат до извода, че умните асистенти понякога създават повече рискове и напрежение, отколкото реална полза на пътя.

Сходна е ситуацията и при иновативните решения за визуализация и динамика. Поне една трета от притежателите на автомобили, оборудвани с head-up дисплеи, предпочитат да държат прожекцията към предното стъкло изключена, а 7 на сто от тях чистосърдечно признават, че дори нямат представа как да я активират. Селекторът за промяна на режимите на шофиране също остава на заден план – едва 27% от водачите избират активно между спортни, икономични или комфортни настройки според ситуацията.

На този фон аналоговите навици и практичността продължават да доминират в ежедневието. Публикуваните от Carscoops данни показват, че добрата стара Bluetooth връзка запазва позицията си на най-търсената и редовно използвана функция в интериора. В зависимост от възрастовата група, между 49.7% и 68.8% от анкетираните разчитат на нея в ежедневно. Челната тройка на най-полезните технологии се допълва от камерата за заден ход и интеграцията на спътниковата навигация – системи, чиято добавена стойност е безусловна и лесна за възприемане от всеки зад волана.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИЧОЗЕН ДИЗАЙН

    16 0 Отговор
    ДЕСТЕКИ НЕНУЖНИ ЕКСТРИ И НАЙ ВЕЧЕ ЧУПЛИВИ МОТОРИ. ЦЕЛТА Е ЧЕСТО ДА СМЕНЯТЕ АВТОМОБИЛА.

    10:48 25.08.2026

  • 2 Преди

    9 0 Отговор
    потегляне с нова ти трябва "предполетна поготовка" - изкключване на излишните асистенти. Ако при малко по-старите модели, можеше да се изключат перманентно, лощшото е че в тези от пооселдните 1-2г не може, и се стартират при всяко стартиране на колата.

    10:51 25.08.2026

  • 3 Частна Република България

    3 0 Отговор
    Моята кола не е с чак толкова екстри ,но старт- стоп системата я деактивират. Дразни ме. Пищялките на задните колани. Не мога една туба вода да оставя. Следене на лентата. Не дам ли мигач,тресе. Изключена. Съгласен съм за камерата и парктроникът. Имам приятели с електрички 2023-24 г. Пълно е с глупости. Повечето излишни но да се изгукал пред комшията са добре.

    10:52 25.08.2026

  • 4 Мерцедес пура

    7 0 Отговор
    от 80 те е автомобил класа. Сегашните модели са таратайки.

    Коментиран от #6

    10:53 25.08.2026

  • 5 Механик

    4 0 Отговор
    Да де, ама знаеш ли кво е готино да постнеш у фейса всички екстри дето ги има новата ти кола?
    Нищо, че никой не знае за какво служат. Просто копираш написаното на сайта на производителя и после се кефиш на завистта на другарчетата.
    Е, платил си 10000 евро отгоре, ама па народа е казал "кеф цена няма".

    10:54 25.08.2026

  • 6 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мерцедес пура":

    Таратайка е стара и грохнала колица от среден и нисък клас. Но все пак таратайката е кола.
    А тия МОДЕЛИ сега са просто МОДЕЛИ.
    Но се купуват, защото е модерно да караш грозна, скъпа и набухана с цветомузики кола.
    Е, после като дойдеш в сервиза да ти сменя някой датчик, направо ревеш на касата, ама нищо. Все пак комшията ти завижда за модерната кола, а това не е малко.

    10:58 25.08.2026

  • 7 5/5

    6 0 Отговор
    Че кой ползва всички функции на нещата? Ползваме 2 от 20-те програми на пералнята, 1 от 10-те на съдомиялната и 10 от 1000-та функции на смартфона.

    11:01 25.08.2026

  • 8 ?????

    2 0 Отговор
    Абе важното е че гъзарите могат да се изфукат колко много екстри имат.
    А иначе 80% от тях за мен са безсмислени ограничения.

    11:02 25.08.2026

  • 9 Георги

    0 0 Отговор
    аз пък оставям всички асистенти включени. Единствено на адаптивния круиз спирам разпознаването на знаците, че голям сакатлък може да стане.

    11:02 25.08.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Чисто разхищение не само на пари, но и на ресурси!
    Да не говорим, че тия "екстри" добавят десетки и понякога стотици килограми, които разнасяш нагоре надолу. Да не говорим последваща поддръжка

    Винаги съм казвал, че освен една музика и климатик друго не ти трябва в колата.

    11:08 25.08.2026

  • 11 Съвременната

    0 0 Отговор
    кола си е боклук на колела.

    11:19 25.08.2026