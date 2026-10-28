Освен електромобили в Ловеч ще се правят и коли с ДВГ

Автомобилното производство у нас стъпва на прага на изключително важен нов етап от своето развитие. Преустройството на производствените мощности край Ловеч вече тече с пълна пара, като официалният старт на поточната линия е насрочен още за януари. Първоначалните намерения за сглобяване единствено на изцяло електрически превозни средства, за които ви съобщихме първи, сега претърпяха стратегическа еволюция, която ще донесе значително по-голямо разнообразие на европейския пазар. Заедно с компактния електрически модел Ora 5, индустриалният комплекс в Баховица ще поеме производството на модерни хибриди, плъг-ин хибриди и традиционни модели с вътрешно горене.

Ключова фигура в тази нова вълна е високопроходимият Haval H7, чийто дебют за Европа бе отбелязан на пищно събитие в Милано, броени дни след като българската публика имаше възможността да го зърне на живо в София. Моделът позиционира китайската компания в крак с търсенето на универсални семейни всъдеходи, предлагайки размери от 4,80 метра дължина, 1,95 метра широчина и междуосие от 2,738 метра. Гамата от задвижващи агрегати на модела е впечатляващо широка и включва класически бензинов двигател, самозареждащ се хибрид и върхова plug-in хибридна версия. Всички те запазват традиционното за марката задвижване на четирите колела, допълнено от механичен блокаж на задния диференциал за преодоляване на наистина тежки терени.

Най-съществената промяна спрямо предишните опити за автомобилно производство у нас се крие в дълбочината на индустриалната интеграция

Според ръководството на концерна, българското съоръжение няма да функционира просто като място за сглобяване на вносни машинокомплекти. Плановете предвиждат постоянно увеличаване на дела на локално произведените компоненти. Компании като специализираната във високотехнологични трансмисии Finest и бързо развиващият се гигант за акумулаторни батерии Svolt – вече проучват възможностите за изграждане на собствени производствени бази у нас. Подобна стъпка би поставила страната ни на световната карта на доставчиците от първо ниво, имайки предвид, че Svolt захранва с батерии не само азиатски брандове, но и европейски гиганти като Stellantis и BMW.

Производството ще стартира с електрическата Ora 5

Макар България да разполага с добре развита мрежа от производители на авточасти, повечето предприятия у нас в момента покриват едва второ и трето ниво от веригата на доставчиците. Навлизането на компоненти от най-висок клас – като контролери, задвижващи блокове и интериорни елементи – ще даде мощен тласък на целия автомобилен сектор в региона. Мениджмънтът на концерна потвърди, че фокусът за европейско производство остава изцяло върху българското съоръжение, откъдето трябва да се обезпечат планираните над 60 000 продажби на континента за следващата година.

Технологичният флагман в новата гама безспорно е plug-in хибридният Haval H7, изграден върху авангардната архитектура Hi4. Инженерите са съчетали 1,5-литров турбобензинов агрегат с два мощни електродвигателя, постигайки системна мощност от внушителните 435 конски сили. Благодарение на батерията с капацитет 33,7 kWh, всъдеходът може да измине до 129 километра изцяло на електричество, превръщайки се в икономично градско возило през работната седмица и безкомпромисен завоевател на диви пространства през уикенда.

Вътрешността на купето балансира между дигиталния комфорт и практичната ергономия. Салонът разполага с перфорирана кожа, вентилация и подгряване на седалките, висок клас озвучаване с 10 високоговорителя и голям сензорен екран. Отчитайки нуждите на шофьорите при шофиране извън пътя, инженерите са запазили физическите бутони за най-важните функции на централната конзола, спестявайки излишно ровене в менютата.

Ценовата политика за европейските пазари стартира от 41 490 евро за стандартната бензинова модификация, като хибридното изпълнение се предлага на сходни нива. Върховата plug-in хибридна версия с мощност 435 конски сили достига цена от 44 990 евро, поставяйки модела в изключително конкурентна позиция спрямо пряката европейска алтернатива.