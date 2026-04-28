Great Wall отвръща на удара в Европа

Great Wall отвръща на удара в Европа

28 Април, 2026 09:52 2 187 5

Това ще се случи през следващите две години с 10 нови модела и с мегазавод в Европа

Great Wall отвръща на удара в Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Баодин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Когато преди години Great Wall Motor буквално „избухна“ с пускането на завод за асемблиране у нас, всички очаквахме, че китайският гигант ще превземе Стария континент или поне Източна Европа. Реалността обаче се оказа доста по-различна и китайците от GWM решиха да заемат изчаквателна позиция. Оттогава обаче изтече много време и сега Great Wall правят нова офанзива в Европа, като този път заявките им са доста по-силни и атрактивни.

Екипът ни, наред с всички водещи европейски автомобилни медии, беше поканен в технологичното сърце на компанията – в китайския град Баодинг, за да разберем лично каква е следващата стъпка на GWM. Останахме приятно изненадани – тук не става въпрос просто за нов опит, а за пълна пренастройка на мерника и амбициозна офанзива, която включва цели 10 нови модела, с които Great Wall Motor ще атакува Европа и респективно България, като това ще се случи през следващите две години.

Great Wall отвръща на удара в Европа

В коридорите на огромния завод в провинция Хъбей усетихме една нова, далеч по-зряла увереност. Паркър Ши, президентът на GWM International, беше пределно ясен пред нас: компанията не е свикнала да губи и този път няма да позволи на конкуренцията да я изтласка в ъгъла. Стратегията „само на ток“, която явно изигра лоша шега на GWM в началото, вече е в историята. Сега Great Wall Motor залага на гъвкавост, която липсва на много техни сънародници и е присъща единствено на германците от BMW. Подобно на тях, китайците от GWM влизат в битката за европейските клиенти с пълен арсенал от хибриди, класически бензинови агрегати и, разбира се, модерни електромобили.

Първият голям удар, който екипът ни очаква с нетърпение, е новата Ora 5, която в най-скоро време ще започне да се прави у нас, а тези дни предстои да тестваме и впоследствие ще споделим впечатленията си от динамичното ѝ представяне. Този градски малък „хищник“ ще се появи на пазара у нас и в Европа още през тази година и ще предложи на купувачите свободата да избират между чисто електричество, хибридна система или традиционен ДВГ. Малко по-късно гамата ще се разшири с SUV моделите Jolion Max и коравия офроудър Haval H7. Специалистите от развойния център споделиха с нас, че планът е железен – до края на годината GWM ще присъства на още 13 европейски пазара, включително Италия, Испания и Полша, като експанзията ще продължи към общо 22 държави от Стария континент.

Great Wall отвръща на удара в Европа

Китайската компания вече не гледа на Европа просто като на пазар за износ, а като на втори дом. До 2030 година китайците планират да издигнат собствена мегафабрика в Европа, като се спекулира, че тя ще бъде изградена в Румъния и ще е с капацитет от 300 000 автомобила годишно. Целта е главозамайваща: един милион продадени коли извън Китай до края на десетилетието. Междувременно, както вече ви споделихме преи време, заводът край Ловеч отново ще отвори врати и там ще се прави предстоящият европейския бестселър ORA 5.

Разбира се, скептиците веднага биха попитали дали пазарът вече не е пренаситен от китайски брандове. Да, конкуренцията е свирепа и различаването от останалите ще бъде истинско предизвикателство. Но не и за GWM. Нашето усещане след посещението ни в Китай е, че Great Wall Motor са си научили урока, макар и по трудния начин. С модели като въпросната Ora 5, масивния Tank 300 и по-прагматичните Haval H6, Jolion и предстоящия Jolion Max, те се опитват да намерят ниша, която европейските производители сякаш започнаха да пренебрегват.

Great Wall отвръща на удара в Европа

Дали този „втори дубъл“ ще превърне GWM в лидер? Предстои да разберем, но едно е сигурно – завръщането им в Европа ще бъде всичко друго, но не и тихо. И повярвайте, продукцията им е на съвсем друго ниво от това, което помним. Сега тя е неразличима от тази на европейските гиганти. И докато погледите са вперени в мащабните планове за бъдещето на Great Wall в Европа, в северните предели на България един познат индустриален дух бавно започва да се пробужда...

Great Wall отвръща на удара в Европа


  • 1 Марто

    6 2 Отговор
    Ми искани ли си се или не, те вървят по стъпките на японци и корейци, но много по бързо, а това, че ще правят колите си у нас е само за похвала.

    10:03 28.04.2026

  • 2 Име

    5 1 Отговор
    Е, това е една много добра новина. Най-накрая и ние да се появим на картата на автомобилните производители и то с марка, която се развива правилно и е в съвмедтни проекти с не кой да е, а с БМВ

    Коментиран от #3

    10:04 28.04.2026

  • 3 МаКаТа

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Да, шом БМВ са ги избрали да им правят минитата, значи това е най-зобрата китайска марка и е гот, че не се правят на зелени а предлагат всичко - от ел до чисто ДВГ!!!

    10:05 28.04.2026

  • 4 тъй шъй

    2 1 Отговор
    Новият провал е гарантиран. Ще се превъртат бая пари и няма да им се хване началото и края, но така е в братските соц държави.

    10:12 28.04.2026

  • 5 Тия един път вече отваряха и затваряха

    3 0 Отговор
    Чайниците не си взеха поука, че в тая територия оправия с корумпетата на власт няма!

    10:18 28.04.2026